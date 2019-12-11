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10 декабря, вторник, 12:29

Побыть японцем можно и в Петербурге

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Вот такое кимоно - оно называется юкато - японцы обычно носят на празднике фейерверков. Примерить его в Петербурге можно было на фестивале День Японии. Мы окунулись в культуру востока и провели целый день на "японской волне".

Занятия по икебане, японским шахматам и различным боевым искусствам. День Японии в Петербурге стал завершающем мероприятием в рамках фестиваля Японская осень и, пожалуй, самым массовым и зрелищным. Приобщиться к культуре страны восходящего солнца на этот раз пришли  тысячи петербуржцев.

 
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Вчера, 12:29
Побыть японцем можно и в Петербурге

Побыть японцем можно и в Петербурге

Вот такое кимоно - оно называется юкато - японцы обычно носят на празднике фейерверков. Примерить его в Петербурге можно было на фестивале День Японии. Мы окунулись в культуру востока и провели

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