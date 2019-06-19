Дни Швеции в Петербурге

18 июня, вторник, 11:20

Отправиться в путешествие по Скандинавии в Петербурге можно было не покидая города. В Северной столице с размахом отметили День Швеции. В этом году праздник превратился в настоящий цирковой фестиваль, где каждый желающий мог попробовать себя в роли артиста.

Что такое современный цирк и в каком направлении он должен развиваться – с обсуждения этих вопросов открылся День Швеции в Петербурге. Креативный продюсер самого известного в Европе Шведского цирка "Циркус Циркёр" Нина Ванде и художественный руководитель "Упсала-Цирка" Лариса Афанасьева поделись своим видением на эту тему. Дискуссия получилась жаркой. Нынешние реалии вносят большие коррективы в этот вид искусства.

Впервые День Швеции в Петербурге отметили четырнадцать лет назад. С тех пор, раз в два года, улицы северной столицы погружаются в шведский колорит. И каждый раз – это что-то необычное и интересное. Остается только догадываться, что же будет в следующий раз.



Ирина Товкалева, Антон Голубев, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.







