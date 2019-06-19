16:57 19 июня, среда
RSS В избранное
18 июня, вторник, 11:20

Дни Швеции в Петербурге

Версия для печати

Отправиться в путешествие по Скандинавии в Петербурге можно было не покидая города. В Северной столице с размахом отметили День Швеции. В этом году праздник превратился в настоящий цирковой фестиваль, где каждый желающий мог попробовать себя в роли артиста.

Что такое современный цирк и в каком направлении он должен развиваться – с обсуждения этих вопросов открылся День Швеции в Петербурге. Креативный продюсер самого известного в Европе Шведского цирка "Циркус Циркёр" Нина Ванде и художественный руководитель "Упсала-Цирка" Лариса Афанасьева поделись своим видением на эту тему. Дискуссия получилась жаркой. Нынешние реалии вносят большие коррективы в этот вид искусства.

Впервые День Швеции в Петербурге отметили четырнадцать лет назад. С тех пор, раз в два года, улицы северной столицы погружаются в шведский колорит. И каждый раз – это что-то необычное и интересное. Остается только догадываться, что же будет в следующий раз. 

Ирина Товкалева, Антон Голубев,  Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый  канал - Петербург. 
 

 



 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
14 июня, 15:12
Сплошной open air: как живется уличным артистам?

Сплошной open air: как живется уличным ...

О тех, кто не боится ни дождя, ни ветра, ни лицензий

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72