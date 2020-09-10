Дневник самоизоляции. Период ограничений глазами петербургских художников

09 сентября, среда, 11:36

«Погуляли с собакой каждый по два раза в безлюдных местах. Включили новости. Испугались, выключили». Такие заметки каждый день делала художница Алла Джигирей, сопровождая их рисунками о жизни огромного города и собственной семьи в период ограничений. О творчестве в самоизоляции и после неё петербургских художников Аллы Джигирей и Бориса Забирохина расскажем в репортаже на Первом канале.

Дневник самоизоляции: 100 дней от начала до снятия ограничений. Художница начала вести его в альбоме, который купила для поездки во Флоренцию. Но в марте стало понятно, что путешествие придется отложить, а в мире происходит что-то неординарное. Сейчас уже даже не верится, что в Москве вводили электронные пропуска, что люди скупали в магазинах продукты, что горожане неделями не выходили из дома, но дневник фиксирует все как документ.

Алла Джигирей:

"Мне хотелось показать средствами графики напряжение этих дней.. без цвета это все. Я поняла, что нужно фиксировать, и это такая работа, которая сто дней велась без перерыва, каждый день по одному рисунку."

На этих рисунках самые яркие события: как появилась стена памяти медиков, как в пустом городе проходил Парад Победы. Переживаний добавило появление на свет младшей внучки – прямо накануне всеобщей самоизоляции. Глядя на рисунки, художница вспоминает силу эмоций, захлестнувших тогда.

Алла Джигирей:

"Здесь наш внук начал спрашивать, когда он умрет.. момент был страшный."

К рекомендациям семья художников отнеслась ответственно. Пережить самоизоляцию им помогали работа, прогулки с собаками и домашняя физкультура.

Борис Забирохин:

"Прибегал к упражнениям хатха-йоги... и продолжаешь жить, работать."

Борис Забирохин, заслуженный художник России, в самоизоляции увидел даже плюсы: больше времени для работы. Сейчас он готовит иллюстрации к сборнику Даля "О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа", и к сказкам Афанасьева.

Борис Забирохин:

Я откладывал уже в течение нескольких лет одну сказку..."

Супруги работают в одной мастерской. Кстати, собаки, Флора и Клякса обычно тоже с ними, и украшали карантинные будни, и позировали для картин...

Сколько времени должно пройти, чтобы о событиях современности стало интересно читать в дневниках? Кому-то захочется взглянуть на них спустя годы, кто-то понимает, что многое ускользает из памяти уже сейчас. Вспомнить и, возможно, по-новому взглянуть на события прошедшей весны можно на выставке в саду Фонтанного дома, она открыта до конца сентября

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.