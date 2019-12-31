Дмитрий Каминкер: жизнь интересна и замечательна в любом возрасте!

31 декабря, вторник, 10:40

Дмитрий Каминкер живет среди мифов, словно у себя дома. Поэтому атлант у него может быть каблуком женской туфли, а воин-фундаменталист - убивать балерину большого театра. О скульптурах мастера, философии художника и деревенской жизни сегодня в репортаже на 1 канале.

В очень узнаваемой скульптурной вселенной Каминкера все вперемешку – миф повседневности, ирония, гротеск. Деревенская печка с легкостью превращается в Пизанскую башню, а Дзержинский в Дон Кихота. Дмитрий из тех скульпторов, кто сразу мыслит пластическими формами. И работает в буквальном смысле слова "со всем, что подвернется под руку". Например, вот этот кентавр с пистолетом сделан из старых деталей, найденных при разборе заброшенных деревянных домов. А эти скульптуры вообще созданы из утилизированных материалов.

Дмитрий Каминкер – Скульптор:

"Я стал работать так после поездки в Италию. Там была большая мастерская, но пылить, стучать было неудобно, а весь мир завален коробками из под компьютеров и телевизоров, это шикарный материал, его нужно как-то утилизировать. И я придумал, что его можно еще раз использовать для каких-то художественных работ."

В руках художника даже коробка от телевизора может стать метафорой. Вдохновленный античной мифологией и библейскими сюжетами, Дмитрий Каминкер создает настоящие произведения искусства. Его скульптуры украшают города: Санкт-Петербург, Новосибирск, Владикавказ. Гротескные и ностальгические, они создают особенную атмосферу. Как и здесь, в залах Мраморного дворца на персональной выставке мастера.

Дмитрий Каминкер – Скульптор:

"В прошлом году был городской конкурс на малые архитектурные формы, и тема была литературный Петербург, и я сделал такую композицию , посвященную Набокову. Я решил сделать такие кубики разного цвета и надпись "Набоков" по-русски и надпись "Набоков" на английском, и они вливаются в два крыла – его два крыла творчества: русскоязычное и англоязычное."

Если "бабочке Набокова" еще только предстоит порхать в скверах Петербурга, то у "Взлетающего фонтана" полет обещает быть долгим. Эти разрозненные объекты - фрагменты статуй, предположительно начала 18 века, были найдены в земле еще в советские годы. Реставрации они не подлежали, художественной ценности не представляли. Что делать с крупногабаритным археологическим мусором, Русский музей долгое время не знал, а выбросить рука не поднималась. Решили отдать камни Каминкеру, который создал из них артобъект, который теперь будет украшать двор Мраморного дворца.

Своеобразный сад камней расположился и в мастерской Каминкера в Озерках. Вот уже сорок лет Дмитрий живет в "деревне Художников". Он, можно сказать, один из основателей этого уникального района Петербурга. Еще в 80-х годах сообщество творческих людей эмигрировало на север города, заселившись в старые деревянные дома. Кстати, многие уникальные постройки спасли таким образом от сноса. Например, Каминкер расположился в дореволюционном двухэтажном особняке, который сегодня можно увидеть практически в первозданном виде. Сохранилась даже ель, которая росла здесь при бывших хозяевах.

Сегодня работы Каминкера хранятся не только в собрании Русского музея, Третьяковской Галерее, и в Государственном центре современного искусства, а также в коллекциях музеев США, Великобритании, Дании и других стран. Недавно, мастер отметил 70-летний юбилей. Но не смотря на возраст и регалии, на достигнутом останавливаться он не собирается. Каминкер буквально "напичкан" новыми идеями, планами и проектами.

Дмитрий Каминкер – Скульптор:

"Мне кажется, что жизнь интересна и доставляет удовольствие в любом возрасте, и это очень важно, чтобы человек, не смотря на прожитый какой-то период времени, был востребован, интересен в первую очередь самому себе . А мне самому с собой не скучно, и это, мне кажется, самое большое достижение в моей жизни. Надо, чтобы людям самим с собой не скучно было.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.