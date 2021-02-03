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03 февраля, среда, 11:09

Династия Чернушенко и ее музыкальная история

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Академическая капелла старше, чем сам Петербург, ведь история ее началась в Москве 541 год назад. А вот в петербургском периоде истории капеллы ключевую роль сыграла одна семья. О четырех поколениях музыкальной династии Чернушенко расскажем прямо сейчас. 

Владислав Александрович Чернушенко поставил своеобразный рекорд: дольше, чем он, никто не руководил Капеллой, за всю ее историю: более 40-ка лет подвижнического отношения к хоровому искусству. Именно благодаря ему в этих стенах снова зазвучала духовная музыка. 

Во всех начинаниях и испытаниях,  более 60-ти лет Владислава поддерживает жена и коллега, Людмила. Хормейстер от Бога (так говорит о ней супруг и коллеги)  виртуозно работает с солистами хора, а в их студенческие годы так же виртуозно совмещала учебу в Консерватории с материнством.

Спустя годы студент Владислав станет ректором консерватории и худруком капеллы, где его сын (тот самый Саша) возродит Симфонический Оркестр и возглавит его.

Сегодня имя дирижера Александра Чернушенко известно во всем мире. Симфоническим оркестром Капеллы он успешно руководит без малого почти 30 лет. На встрече с маэстро в Доме журналиста говорили и о классической музыке, которая наполняет жизнь смыслами, и о том, как в современном мире эта музыка живет.

Анастасия Чернушенко  выросла за кулисами двух театров, где служили родители – Мариинского и Театра консерватории. Музыке предпочла свой путь, но руководить пиар службой пришла в родную Капеллу.

А вот внук Александра, Иван, пока не определился с будущей профессией, но время тоже частенько  проводит в залах Академической капеллы, рядом с бабушкой, дедушкой, прадедом и мамой Анастасией.

В январе этого года Владислав Чернушенко отметил на сцене 85ти летний юбилей, а на будущий год три десятилетия исполнится детищу Александра - Оркестру.

Все Чернушенко -  от мала до велика  - признаются: "Капелла стала домом и храмом, в котором каждый день наша семья молится, занимаясь своей профессией".

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Антон Голубев, Владимир Пивнев и Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.

 
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