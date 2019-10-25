Львы и полет под куполом - секреты знаменитого дрессировщика Гончарова и его цирковой семьи

25 октября, пятница, 11:15

Может ли человек поднять в четыре раза больше своего веса? Дрессировщик Влад Гончаров доказывает это на собственном примере. Лев, который у него сейчас на плечах весит 253 килограмма. И это еще не предел.

Этот уникальный трюк – считается визитной карточкой заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова. На его постановку у дрессировщика ушел год. Основная сложность заключалась в обучении льва вести себя спокойно на плечах человека. Хотя сегодня так и не скажешь, и лев - невозмутим. В ярком представлении, которое сейчас идет в цирке Чинизелли, Влад Гончаров, будто "Брюс Всемогущий" несет на себе животное, которое даже не шелохнется.



Сегодня Владислав Гончаров входит в число самых известных дрессировщиков не только в России, но и в мире. За плечами у бесстрашного укротителя четыре международных конкурса, три "золота" и "серебро" самого престижного фестиваля в Монте-Карло. При этом он родился не в цирковой семье. И когда-то даже подумать не мог, что будет выступать на манеже. Да, еще и с такими опасными животными.



Владислав Гончаров, заслуженный артист Украины:

"Я начал работать со львами, потому что это животное грациозное, мощное и красивейшее. Он когда делает вот это рык, когда он зовет львицу, то меня просто пробирает изнутри".



В цирк Владислав попал в 90-х годах. После армии он устроился туда администратором. Там и познакомился с гимнасткой Миленой, из-за которой и решил сменить амплуа и стать дрессировщиком.



Милена Сидоренко, артистка цирка:

"У нас такая встреча произошла на работе, и сразу вот так все закрутилось , завертелось. Он бросает свою администраторскую деятельность. А у меня был партер. И я с партера перешла сразу в воздух.



Влад и Милена сразу договорились, чтобы семья была крепкой, вместе они работать не будут. Поэтому их творческие пути разошлись. Она – занималась гимнастикой. Он – дрессурой животных. Пришлось учиться всему с нуля: от элементарных команд на послушание до постановки сложнейших трюков. Сегодня в клетке Влад умудряется не только отдавать команды царям зверей, но и отбивать степ в их присутствии. Такого номера в цирке до этого не было.



Владислав Гончаров, заслуженный артист Украины:

"Это не просто для меня каике-то животные. Они для меня стали партнеры, и я их всех стал называть человеческими людскими именами. У меня и Максим есть, и Боря, и Паша , и Стас , и Денис. В то же время, это прикольно зрителю. Когда они слышат, как я зову Паша или Стас они улыбаются. И у меня радость на душе, потому что я поймал именно то, что нравится зрителю".



Сегодня в цирке у Гончарова вся семья: супруга, сын и дочь. Старший Тимур начал помогать отцу с животными с шести лет. А в семь – уже стал лауреатом юношеского фестиваля в Монте-Карло и самым молодым дрессировщиком в мире. Кроме того, участвовал в постановке одного из самых опасных трюков – Владислав поднимал на плечах льва, на котором сидел его собственный сын.



Тимур Гончаров, артист цирка

"Когда я начал репетировать я просто не мог подсесть ближе к голове льва, из-за того, что мне просто было страшно, что он развернется и откусит мне ногу или еще что-нибудь. Это было очень страшно. И постоянно меня вешали на лонжу, и я постоянно скатывался. Это было очень сложно. И в один прекрасный момент папа сказал, все не делаем этот трюк, он не получается у нас. Все! Я неделю подумал, поразмышлял, и как-то собрался и у меня получилось. Это прямо, как из книжки!"



Семья Гончаровых живёт в Москве, но каждый год приезжает в северную столицу на гастроли. Тимур ходит здесь в петербургскую школу – гимназию при Русском музее. К кочевой жизни циркового артиста он давно привык.



В этом году Гончаровы предстают перед петербургской публикой в новых амплуа – Тимур, как воздушный гимнаст на ремнях. А Владислав, как покоритель стихий. В ярком шоу, которое идет сейчас в цирке на Фонтанке, львы, под руководством этого дрессировщика, не боятся даже воды. Этот номер готовился почти четыре месяца .









Ирина Товкалева, Александр Дружинин, Антон Голубев, Владимир Пивнев, Татьяна Осипова. Первый канал - Петербург.