Дикие или домашние? Еноты покоряют Петербург

При общении с этими животными нужно быть предельно бдительным. Еноты - патологические воришки. Но делают они это с некой наивностью, будто понимая, что это плохо, но сделать с этим ничего не могут. Еноты весьма общительные. И, наверное, поэтому так любимы людьми. На Первом канале включение из Петербурга. Доброе утро.
Слово енот произошло от индейского слова «arakun», который означает: «он царапает своими руками». Енот очень умен и хитер, в его натуре обмануть, умыкнуть, спрятать. Индейцы часто рассказывают о енотах своим детям, как Верховный Дух уже не мог терпеть проделки мошенника в человеческом облике и превратил его в зверька. Подумав, оставил ему руки. И его лапки умиляют. В тоже время своим поведением енот заставит вас забыть о всех неприятностях.
Дмитрий Тарасов, зоопсихолог: "Это зверь очень активный, в отличие от любого домашнего животного он постоянно что-то делает. Он очень ловкий, хитрый. И у него нет никакого уважения к человеку. В отличие от других диких зверей они человека не боятся, если интересно, готовы с ним общаться и с удовольствием живут в квартирах людей. Но все-таки это дикое животное, которое не привязывается к человеку и не имеет желания ему угодить".
Еноты Фьюри и Фанни настоящие звезды социальных сетей. Одна фотография милее другой. В общей сложности на них подписаны свыше ста тысяч человек. Эта очаровательная парочка – настоящее счастье для хозяйки Анастасии. Она одевает их в нарядные костюмы, в каждом из которых они смотрятся, как маленькие волосатые человечки. Поэтому эти зверьки часто становятся настоящими знаменитостями сети интернет, затмив всеми любимых котиков.
Анастасия, владелец енотов: "Кровать, под которую не смогут залезть. Мягкой мебели у нас нет. Не висит штор, нет цветов. Мы под них подстраиваемся. У нас все вещи в контейнерах, в ванне все вещи, даже зубные щетки, в контейнерах, которые еноты не открывают. Мусорка на детской защите, в общем, все защищено".
Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.