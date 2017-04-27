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27 апреля, четверг, 11:39

Дикие или домашние? Еноты покоряют Петербург

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При общении с этими животными нужно быть предельно бдительным. Еноты - патологические воришки. Но делают они это с некой наивностью, будто понимая, что это плохо, но сделать с этим ничего не могут. Еноты весьма общительные. И, наверное, поэтому так любимы людьми. На Первом канале включение из Петербурга. Доброе утро.

Слово енот произошло от индейского слова «arakun», который означает: «он царапает своими руками». Енот очень умен и хитер, в его натуре обмануть, умыкнуть, спрятать. Индейцы часто рассказывают о енотах своим детям, как Верховный Дух уже не мог терпеть проделки мошенника в человеческом облике и превратил его в зверька. Подумав, оставил ему руки. И его лапки умиляют. В тоже время своим поведением енот заставит вас забыть о всех неприятностях.

Дмитрий Тарасов, зоопсихолог: "Это зверь очень активный, в отличие от любого домашнего животного он постоянно что-то делает. Он очень ловкий, хитрый. И у него нет никакого уважения к человеку. В отличие от других диких зверей они человека не боятся, если интересно, готовы с ним общаться и с удовольствием живут в квартирах людей. Но все-таки это дикое животное, которое не привязывается к человеку и не имеет желания ему угодить". 

Еноты Фьюри и Фанни настоящие звезды социальных сетей. Одна фотография милее другой. В общей сложности на них подписаны свыше ста тысяч человек. Эта очаровательная парочка – настоящее счастье для хозяйки Анастасии. Она одевает их в нарядные костюмы, в каждом из которых они смотрятся, как маленькие волосатые человечки. Поэтому эти зверьки часто становятся настоящими знаменитостями сети интернет, затмив всеми любимых котиков.

Анастасия, владелец енотов: "Кровать, под которую не смогут залезть. Мягкой мебели у нас нет. Не висит штор, нет цветов. Мы под них подстраиваемся. У нас все вещи в контейнерах, в ванне все вещи, даже зубные щетки, в контейнерах, которые еноты не открывают. Мусорка на детской защите, в общем, все защищено".

Если вы все-таки решили завести енота, то важно знать о том, где купить щенка. В России всего несколько профессиональных питомников, основная масса – перекупщики. Часто они продают больных и измождённых животных, пойманных в лесу или выращенных в вольерах. Купив такого енота, многие не могут усмирить дикий нрав хищника.
 
Юлия Сибирякова, заводчик енотов: "Люди не подготовленные заводят енотов. Они не знают, что такое енот, как его содержать, они думают, что это очередная игрушка, которую нужно два раза в день кормить и любить. Этого для енота не достаточно. И не подготовленные люди выкидывают их на улицу. Мы как раз занимаемся тем, что спасаем этих енотов". 
 
Узнать все о характере и повадках обаятельных хищников в Петербурге можно в «Енотовиле». Здесь хоть на некоторое время можно забыть о городской суете и возникших проблемах.Вообще, термина «Енототерапия» не существует, но на практике енот Трампи уже давно наведывается в интернаты, больницы и дома престарелых в Петербурге, улучшает настроение и самочувствие их постояльцев. Навещать детей и стариков Трампи не в тягость. Он, кажется, и сам рад каждой новой поездке. 
 
Анна Павельева, сотрудник благотворительного фонда: "Ему это очень нравится. Он живет у нас в арт-пространстве, и к нему не так часто приходят гости. Поэтому ему очень приятно общаться с новыми людьми. Мы с ним даже выходим на улицу. Там прямо ажиотаж. Он всех целует, ко всем подходит". 

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал. Петербург. 
 
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