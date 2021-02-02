Диагноз по фото - как петербургские ученые приближают будущее

02 февраля, вторник, 10:08

Диагноз по фото. Петербургские ученые испытывают систему искусственного интеллекта для анализа медицинских снимков. Она сможет выявить язву, онкологию и другие заболевания. Такая система будет полезна при массовых исследованиях и для обследования пациентов в отдаленных регионах, где современное медицинское оборудование практически недоступно.

Искусственный интеллект в тренде. Он уже рисует картины, водит автомобиль и отвечает на звонки в организациях. Всё шире применяется он и в медицине, причём, показывает высокую эффективность. Ученые Петербургского политехнического университета совместно с Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова разработали систему для анализа эндоскопических изображений слизистых органов и поддержки принятия врачебных решений. Врачи делают снимки во время исследования, а программный комплекс их анализирует и помогает врачу определить различные диагностические состояния.



Виталий Павлов, ассистент Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого: "Систему можно запускать и на портативных платформах. С целью подключения к аппарату эндоскопического исследования и обработки изображений, получаемого с него".



В системе применяются нейронные сети. Искусственный интеллект обучили выделять и классифицировать патологии на эндоскопических изображениях. Для этого различные параметры описали с помощью математических формул. Говоря проще, программа сама выделяет подозрительную область или области, если очагов несколько, и формирует вероятность наличия той или иной патологии в ней.



Анна Тузова, инженер Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого: "На данный момент система находится на этапе прототипирования, испытания еще проводятся. Мы планируем внедрение в течении 2021 года, в том числе и в Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова".



Результаты совместной работы ученых опубликованы в международном журнале. В этой статье ученые сконцентрировались на диагностике рака шейки матки. Как сказано в исследовании, в России в 2018 году было зарегистрировано почти 17 тыс. случаев этой опасной болезни. В числе проблем — недостаточный охват вакцинацией против вируса папилломы человека и недоступность скриннинга. Ученые уверены, что скриннинг с помощью новой системы искусственного интеллекта поможет медикам выявлять опасную патологию на самом первом этапе развития, когда она еще почти стопроцентно излечима.



Эдуард Комличенко, директор Клиники центра Алмазова: "Искусственный интеллект может нам помочь быстро и качественно обработать эту информацию, которую врач получает при исследовании шейки матки при кальпоскопическом исследовании и в 93 процентов. Получается, что искусственный интеллект быстрее реагирует на те изображения, которые мы даем для анализа, чем это может медицинский работник".



К разработанному комплексу могут подключаться любые стационарны медицинских учреждений всех уровней, в том числе и отделения предназначенные для массового скриннинга населения в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах. За считанные минуты снимки будут обработаны искусственным интеллектом, а уже врач поставит диагноз или назначит дополнительное исследование.



Игорь Говоров, зав. научно-исследовательской лаборатории оперативной гинекологии Центра Алмазова: "К концу дня, скажем, доктор устает. Его внимание может рассеиваться, а нейронная сеть тренируется с поступлением новой информации и поэтому становятся только лучше. Кроме того, анализ занимает доли секунды. Нейронная сеть не требует выходных, отпуска и заработной платы. Ну, по крайне мере, сейчас не требует".



Искусственный интеллект не заменит врачей как минимум в ближайшие десятилетия. Но он может освободить врача от многих рутинных операций, чтобы тот смог сфокусироваться на постановке диагноза.



Игорь Ильин, начальник отдела инновационного развития Центра Алмазова: "Понятно, что мы благодаря таким системам можем получать более точные диагнозы и в нужное время выявить патологии у пациентов и своевременно лечить. Но с другой стороны это такая предтече более точного управления медицинскими процессами. И вообще, в целом клиникой и медицинскими учреждениям".

Технология искусственного интеллекта будет использоваться в медицине все шире по мере того, как все больше будут накапливаться цифровые данные. В России реализуется Проект по созданию единого цифрового контура здравоохранения. Когда у нас у всех появится электронная медицинская карта. Огромный объем данных смогут анализировать машины. И тогда, вероятно, произойдет качественный скачок вперед.



Игорь Цыжонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев, Первый канал - Петербург.

