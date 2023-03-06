Диагностика редких заболеваний с помощью искусственного интеллекта

06 марта, понедельник, 08:40

Врожденный гиперинсулинизм — редкое и очень опасное заболевание. До недавних пор оно лечилось только за границей. С 2017 года Центр Алмазова в Петербурге — единственный в России стал осуществить полный цикл лечения этой опасной болезни. А с этого года врачам на помощь в диагностике пришел еще и искусственный интеллект.

Сегодня Центр Алмазова, единственное в России учреждение, осуществляющее полный цикл лечения врожденного гиперинсулинизма, принимает всё больше малышей с редким заболеванием из стран ближнего зарубежья: Казахстана, Беларуси и Армении и готов расширять географию спасенных пациентов. Подробнее в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург