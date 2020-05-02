Дезинфекция: как обеззараживают городские учреждения и объекты?

02 мая, суббота, 09:55

Тщательная обработка труднодоступных мест, безопасный дезинфектант и максимальная автоматизация процесса – вот главные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Системно вопросами эффективной дезинфекции в России занимаются уже больше полувека. Но вот обеззараживают объекты – больницы, вокзалы, станции метро и транспорт – по-разному.

В последнее время военные подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии в Петербурге проводят обработку заводов, училищ, объектов транспортной инфраструктуры. Обрабатывают фасады зданий, асфальтовые покрытия, цеха и помещения. Тем самым убивая и смывая вирус в сточные воды. Сегодня массовая дезинфекция проводится везде. Возникает логичный вопрос: насколько эффективна такая обработка?

Не оставляет шансов для бактерий и вирусов лишь автоматизированная аэрозольная обработка, утверждают врачи и эксперты.

Все оборудование и материалы для обработки, оказывается, уже есть в России. Производство мобильных аэрозольных комплексов и безопасных дезинфектантов налажено в Петербурге в Особой экономической зоне. Причем, задолго до появления и распространения коронавируса.

Александр Шматков, Основатель производственной компании: "Идея создания мобильного гигиенического центра родилась в рамках борьбы с внутрибольничными инфекциями. Сейчас это называется инфекциями в связи с оказанием медицинской помощи. Это очень большая проблема для всего мира и в рамках борьбы с мультирезистентными штамами изначально создавался мобильный гигиенический центр. По большому счету, это тоже эпидемия своеобразная, которая присутствует всегда во всем мире",

Мобильный гигиенический центр способен обрабатывать воздух и поверхности в помещениях, включая системы вентиляции и кондиционирования, в полностью автоматизированном режиме. Аппарат уже несколько лет успешно применяют в Боткинской больнице. И даже за считанные минуты он позволяет обработать машины скорой помощи.