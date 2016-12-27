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27 декабря, вторник, 13:39

Детское олимпийское будущее рождается уже сегодня

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История спортивной школы в Сестрорецке начинается с середины 20-го века. Первоначально здесь развивали лыжные дисциплины, спортивное ориентирование и велоспорт. Именно велоспорт принес этой школе всероссийскую известность: имена Владимира Коренькова, Станислава Москвина и уже нашей современницы Ольги Забелинской – говорят сами за себя.

Однако, не только велоспортом живут в Сестрорецке. Сегодня здесь занимается больше полутора тысяч детей по 13 дисциплинам.  Большинство  из них подают  вполне серьезные олимпийские надежды. Воспитанник школы Антон Кривобоков на протяжение последних лет - член сборной России. В личной копилке наград – медали мировых первенств и международных турниров. Однако  он всегда находит время заглянуть к своему первому тренеру и в родную школу.

 

Велоспорт и дзюдо – это традиционные олимпийские виды спорта. А вот тхэквондо, которое стало олимпийским лишь в 21 веке, - новшество для нашей страны. Секция  появилась в Сестрорецкой спортивной школе не так давно, но уже сейчас ее воспитанники соревнуются на самом высоком международном уровне и даже лелеют олимпийские надежды. 

Петербург -  город футбольный, но пока еще ни одна спортивная школа Северной столицы не пыталась развивать женский, а точнее, девичий футбол. В Сестрорецке пошли на этот эксперимент. Результат превзошел все ожидания.   

Детско-юношеская спортивная школа города Сестрорецка никогда не стоит на месте. Так, в следующем году здесь откроют еще одно направление обучения – академическую греблю. 

 

 

 
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