Детский отдых в Ленинградской области: разгар сезона

30 июля, понедельник, 12:57

Ленинградская область - один из немногих регионов страны с наибольшей концентрацией детских оздоровительных лагерей. Их в сорок седьмом регионе порядка ста сорока. Все они работают, и сейчас на сто процентов загружены. При этом здесь можно не только отдохнуть и набраться сил к предстоящему учебному году, но и подтянуть знание иностранных языков, научиться чему-то новому или продолжить спортивные тренировки

Снять, смонтировать и представить готовый художественный игровой фильм за двадцать дней, оказывается, вполне реально! Каждый год в детском центре "Маяк" проходят киносмены, где студенты университета кино и телевидения вместе с детьми снимают настоящее кино.

Когда смотришь этот фильм, невольно переносишься в собственное детство, в те самые летние дни, которые так приятно вспомнить и которых ждал весь учебный год. Именно ради этих впечатлений коллективы детских лагерей работают двадцать четыре часа в сутки, каждый день придумывая для ребят новые развлечения...

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.