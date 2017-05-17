Детский футбол в международном статусе

16 мая, вторник, 17:55

Второй год подряд в Петербурге проходит открытый международный турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. Примечательно, что играют здесь футболисты не старше 13 лет. Соревнования подобного уровня для столько молодых спортсменов по всей стране можно пересчитать по пальцам.

В гости к хозяевам, молодым футболистам команды "Алмаз-Антей", приехали петербургский "Зенит", московские "Локомотив" и ЦСКА, венгерский МТК, португальская "Витория", сербский "Партизан" и испанский "Вильярреал." Весенние катаклизмы на время взяли паузу и к финальному дню соревнований погода была по-летнему футбольной.