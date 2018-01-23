Детские театральные проекты: как "оперяются" таланты

23 января, вторник, 13:20

Очень трудно не мечтать об актерской профессии, если все детство провел за кулисами, наблюдая, как папа и мама играют на сцене. Но театр необходим не только выходцам из театральных династий, а абсолютно всем детям. Он помогает раскрыть творческий и личностный потенциал. По этой причине актер Константин Хабенский в 2011 году в 11-ти городах России открыл студии творческого развития «Оперение».