Очень трудно не мечтать об актерской профессии, если все детство провел за кулисами, наблюдая, как папа и мама играют на сцене. Но театр необходим не только выходцам из театральных династий, а абсолютно всем детям. Он помогает раскрыть творческий и личностный потенциал. По этой причине актер Константин Хабенский в 2011 году в 11-ти городах России открыл студии творческого развития «Оперение».
23 января, вторник, 13:20
Детские театральные проекты: как "оперяются" таланты
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