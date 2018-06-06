17:38 06 июня, среда
RSS В избранное
06 июня, среда, 10:47

Отдыхать, так в лагере: оздоровительный сезон у юных петербуржцев начался

Версия для печати

Первая смена в детских оздоровительных лагерях заработала. Сколько юных петербуржцев в этом году отправятся отдыхать и какую программу для них подготовили воспитатели и вожатые?

В этом году на отдых юных петербуржцев из городского бюджета будет потрачено два миллиарда 260 миллионов рублей.  Спрос на этот вид отдыха по сравнению с прошлым сезоном вырос на 10–15% . По мнению экспертов,  происходит это в том числе из-за переориентации на внутренний туризм. Так же играет роль и то, что работающие петербуржцы могут получить компенсацию части стоимости путевки, средняя стоимость которой сейчас составляет 35 тысяч рублей.

 

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Сегодня, 10:47
Отдыхать, так в лагере: оздоровительный сезон у юных петербуржцев начался

Отдыхать, так в лагере: оздоровительный ...

Детский оздоровительный сезон начался!

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72