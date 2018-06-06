Отдыхать, так в лагере: оздоровительный сезон у юных петербуржцев начался

06 июня, среда, 10:47

Первая смена в детских оздоровительных лагерях заработала. Сколько юных петербуржцев в этом году отправятся отдыхать и какую программу для них подготовили воспитатели и вожатые?

В этом году на отдых юных петербуржцев из городского бюджета будет потрачено два миллиарда 260 миллионов рублей. Спрос на этот вид отдыха по сравнению с прошлым сезоном вырос на 10–15% . По мнению экспертов, происходит это в том числе из-за переориентации на внутренний туризм. Так же играет роль и то, что работающие петербуржцы могут получить компенсацию части стоимости путевки, средняя стоимость которой сейчас составляет 35 тысяч рублей.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.