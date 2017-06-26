02:31 27 июня, понедельник
RSS В избранное
26 июня, понедельник, 16:54

Детская железная дорога

Версия для печати

Вот на таком мини-поезде можно отправиться от станции "Купчино" до железнодорожной станции "Царскосельская". Малая Октябрьская железная дорога начала свой 69 сезон. Все сотрудники здесь - юные железнодорожники.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
23 июня, 12:44
Под Петербургом вывели золотую рыбку

Под Петербургом вывели золотую рыбку

Вот такую золотую рыбку в этом году вывели под Петербургом. Эта форель отличается от своих предшественниц не только цветом, но и вкусовыми качествами, а так же неприхотливостью к местным погодным усло
23 июня, 12:31
Обзор культурных событий Петербурга

Обзор культурных событий Петербурга

В Петербурге стартовало одно из ключевых театральных событий лета. Фестиваль «Кукарт». В город приехали кукольные театры со всего мира. В этом году приглашены коллективы из Европы, Ближнего Востока и
22 июня, 11:22
Гепатит: профилактика и лечение

Гепатит: профилактика и лечение

Гепатит. Предупрежденный - вооружен!

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72