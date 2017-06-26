Вот на таком мини-поезде можно отправиться от станции "Купчино" до железнодорожной станции "Царскосельская". Малая Октябрьская железная дорога начала свой 69 сезон. Все сотрудники здесь - юные железнодорожники.
26 июня, понедельник, 16:54
Детская железная дорога
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