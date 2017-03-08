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07 марта, вторник, 13:50

День сил специальных операций

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Три года назад в нашей стране появился новый праздник. 27 февраля - День сил специальных операций. Кто и как отмечает этот праздник, расскажем в сюжете.

 
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