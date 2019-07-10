День семьи на Петропавловской крепости

09 июля, вторник, 11:09

В Петербурге отметили День семьи, любви и верности. В этом году он прошёл в духе русского Средневековья, когда жили святые Петр и Феврония, которых принято считать православными покровителями семейного очага.

Старт празднику дал полуденный выстрел пушки на Петропавловской крепости – его доверили произвести юбилярам – Терехову Владимиру Юрьевичу и Лугиной Валентине Дмитриевне. Буквально на днях они отметили 50 лет совместной жизни.

Юбиляры признаются, их история жизни, как будто сказка. Они поженились через несколько дней после знакомства. Он - офицер-подводник, она – врач-офтальмолог. Владимир после окончания каспийского морского училища должен был ехать на службу в Новосибирск, но по пути решил на несколько дней заехать в гости к другу во Фрунзе. Там-то он и встретил свою будущую жену Валентину. Это была настоящая любовь с первого взгляда.

Согласно данным Росстата северная столица в этом году вошла в тройку лидеров городов, где проходит больше всего свадебных торжеств. Поэтому и праздничная программа на всероссийском дне семьи, любви и верности продолжилась шествием молодоженов и их первым свадебным вальсом. Роман и Татьяна буквально на днях стали мужем и женой. Это решение они принимали довольно долго, около двух лет и основательно.

Сегодня в Петербурге проживает только официально зарегистрированных 588 тысяч 113 семейных пар, из которых 43 тысячи 500 семей - многодетные. На празднике отдельно отметили тех, кто пришел сюда с детьми.

Еще год назад Олеся и Александр участвовали в параде молодоженов. А в этом году получили памятную награду от правительства города "за первенца". Супруги признаются, за двенадцать месяцев им пришлось пережить немало. Но именно это позволило им более чётко определиться с тем, что такое семья и в чем секрет успеха этого союза.

Александр Богатырев и Олеся Орлова:

"Это нахождение постоянного компромисса, терпения и поддержки взаимной , взаимопонимания, каких-то уступок, ну и радости вместе, деления этой радости . Терпения, нужно постоянно продолжение рода, чтобы были дети правнуки, тогда это стимул жить дальше и быть вместе дальше!"

Для гостей в этот день подготовили праздничную программу. Лейтмотивом выступлений, разумеется, стали темы любви, верности, семейных ценностей. А среди популярных композиций прошлых лет прозвучали знаменитые песни Эдуарда Хиля, которые исполнил его 22-летний внук Эдуард.

(Музыкальный отрывок)

Ирина Товкалева, Екатерина Горбачева, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.