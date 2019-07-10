05:08 10 июля, среда
RSS В избранное
09 июля, вторник, 11:09

День семьи на Петропавловской крепости

Версия для печати

В Петербурге отметили День семьи, любви и верности. В этом году он прошёл в духе русского Средневековья, когда жили святые Петр и Феврония, которых принято считать православными покровителями семейного очага.

Старт празднику дал полуденный выстрел пушки на Петропавловской крепости – его доверили произвести  юбилярам – Терехову Владимиру Юрьевичу и Лугиной Валентине Дмитриевне.  Буквально на днях они отметили 50 лет совместной жизни.

Юбиляры признаются, их история жизни, как будто сказка. Они поженились через несколько дней после знакомства. Он - офицер-подводник, она – врач-офтальмолог. Владимир после окончания каспийского морского училища должен был ехать на службу в Новосибирск, но по пути решил на несколько дней заехать в гости к другу во Фрунзе. Там-то он и встретил свою будущую жену Валентину. Это была настоящая любовь с первого взгляда.

Согласно данным Росстата северная столица в этом году вошла в тройку лидеров городов, где проходит больше всего свадебных торжеств. Поэтому и  праздничная программа на всероссийском дне семьи, любви и верности продолжилась шествием молодоженов и их первым свадебным вальсом. Роман и Татьяна  буквально на днях стали мужем и женой. Это решение они принимали довольно долго, около двух лет и основательно.

Сегодня в Петербурге проживает  только официально зарегистрированных 588 тысяч 113 семейных пар, из которых 43 тысячи 500 семей - многодетные. На празднике отдельно отметили тех, кто пришел сюда с детьми.

Еще год назад Олеся и Александр участвовали в параде молодоженов. А в этом году  получили памятную награду от правительства города  "за первенца". Супруги признаются, за двенадцать месяцев им пришлось пережить немало. Но именно это  позволило им более чётко определиться с тем, что такое семья и в чем секрет успеха этого союза.

Александр Богатырев и Олеся Орлова: 

"Это нахождение постоянного компромисса, терпения и поддержки взаимной , взаимопонимания, каких-то уступок, ну и радости вместе, деления этой радости . Терпения, нужно постоянно продолжение рода, чтобы были дети правнуки, тогда это стимул жить дальше и быть вместе дальше!"

Для гостей в этот день подготовили праздничную программу.  Лейтмотивом выступлений, разумеется, стали темы любви, верности, семейных ценностей. А среди популярных композиций прошлых лет прозвучали знаменитые песни Эдуарда Хиля, которые исполнил его 22-летний внук Эдуард.

(Музыкальный отрывок)

Ирина Товкалева,  Екатерина Горбачева,  Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург. 

 

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
8 июля, 11:49
Всемирное братство, литературный ассамбляж и казино духовных ценностей - Достоевский оценил бы...

Всемирное братство, литературный ассамбляж ...

День Достоевского, по традиции, в Петербурге отметили в начале июля
4 июля, 12:48
"Привет, Пришелец!" и современное искусство в Петербурге

"Привет, Пришелец!" и современное искусство ...

Упитанный кот по кличке «Заратустра» путешествует во времени и пространстве, а в петербургской галерее, в самом центре города, поселились пришельцы. Это не сценарий фантастического боевика, а реальны

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72