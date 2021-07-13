Семья, любовь, верность и дети! Петербургские молодожены бьют рекорды

13 июля, вторник, 11:32

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Символ этого праздника – ромашка. В этот день в ЗАГСах Петербурга прошли торжественные мероприятия по случаю праздника.

Преданию о святых Петре и Февронии около 5 веков. Житие о них – первый в древнерусской литературе жанр любовного романа. Именем этой пара – князя и простой девушки из крестьянской семьи, обладающей даром исцеления, назван праздник – День семьи, любви и верности. Их взаимоотношения – образец христианского брака и символ идеальной семьи. 8 июля в одном из самых красивых дворцов бракосочетания в Петербурге – на Английской набережной – влюбленных пар было как никогда много.

Владислав и Мария Андрюшкины:

"У нас вообще вылетело из головы, что это День семьи, любви и верности и когда выбирали интуитивно получилось так, что попали именно на праздник. И очень довольны и рады, что именно так получилось".

Владимир Горбачёв, Диана Сухова

"Мы познакомились на футболе, при том, что я не люблю футбол. Но так получилось, что мы через подружку вот так списались и причем это было просто ради шутки по знакомству, а получилось не ради шутки… Я очень всегда хотела в этот день расписаться – была моя цель. И любимое число у Вовы 8, у меня 7".

Сергей и Дарья Ушаковы

"Мы приехали с Дальнего Востока. Наши близкие друзья нам порекомендовали этот Дворец бракосочетания. И мы подали заявление на госуслугах. И прилетели сюда…Я всегда хотела, чтобы моя свадьба была 8 июля. Мои родители 5 июля расписаны и я придерживаюсь христианским традициям – День Петра и Февронии я решила выбрать именно эту дату – знак бесконечности. Бесконечной нашей жизни. Счастливой".

За бесконечность счастливой жизни и в честь нее в ЗАГСе были вручены медали "За любовь и верность". На реверсе награды изображена ромашка, на аверсе – лики Петра и Февронии. Медали были вручены только что зарегистрированным молодоженам и парам, живущим в браке более 25 лет. Подобный праздник во Дворце Бракосочетания был проведен впервые.

Ирина Потехина – вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Такой праздник, который мы с вами видели сегодня, - он первый в Петербурге. Мы давно уже хотели соединить молодоженов и достаточно большое количеств юбиляров, которые приходят отметить уже какую-то дату семейной жизни".

8 июля – дворец Бракосочетания на Английской набережной не регистрировал разводы и работал до 12 часов ночи. Впрочем, такие часы работы – на весь летний период. Период Белых ночей.

Ирина Потехина – вице-губернатор Санкт-Петербурга

"У нас такой наплыв сейчас молодожёнов, что все лето…до 31 августа точно до 12 ночи работает дворец и последнее бракосочетание у нас в половину 12 начинается. Тоже такого не было в Петербурге никогда".

Празднование Дня любви, семьи и верности поддержали и во Дворце торжественной регистрации рождения Малютка. Главными героями этого праздника стали не пары, а дети. Впервые в истории. Раньше здесь так же чествовали новобрачных, но в этом году традицию решили изменить. Сестры-близняшки Марьяна Лымаренко и Елена Степанова, родившиеся с перерывом в 20 минут, зарегистрировали своих детей – сына и дочь, с разницей рождения в пять месяцев.

Марьяна Лымаренко, Елена Степанова:

"Это огромная радость для всей нашей семьи. Нас с детства учили, что семья – это самое ценное, что у нас есть. Мы очень рады, что в этот год мы вместе подарили такую радость…Так как родилеи родили нас вместе и мы с рождения были не разлей вода, мы решили нашим деткам тоже сделать такой подарок, чтобы они у нас тоже росли вместе".

Оксана Маталина – председатель комитета по делам ЗАГС:

"В последующем мы хотим, чтобы Дворец малютки 8 июля регистрировал именно детей, потому что если мы говорим о празднике, сначала у нас любовь, потом верность, а потом дети. Загс будет чествовать пары, а Дворец малютки будет чествовать малышей".

Семья, любовь, верность и дети – за праздником в Петербурге наблюдали – Олеся Пушкина, Олег Подьячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал – Петербург.