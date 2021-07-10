День рождения Ринго Старра отметили в Северной столице

09 июля, пятница, 12:34

7 июля барабанщику "Битлз" Ринго Старру исполнился 81 год. Вместе с ним день рождения отмечали фанаты со всего мира, и жители Северной столицы не исключение. О Петербургских битломанах и музыке, которая вдохновляет уже многие поколения слушателей

7 июля ровно в полдень по местному времени по всему миру проходит флешмоб, посвященный Ринго Старру. Однажды у бывшего ударника "The Beatles" спросили, чего он хочет на день рождения, и он ответил: "Больше мира и любви". С тех пор вот уже 13 лет его поклонники участвуют в акции" Peace & Love", а Ринго принимает поздравления со всего земного шара.

Петербургские фанаты собрались во дворе на Пушкинской 10. За ударной установкой – один из самых увлеченных фанатов города, Олег Кривцов, в костюме, как у Ринго, и с барабанными палочками, которые принадлежали самому имениннику.

В составе бэнда музыканты, для которых знакомство с музыкой ливерпульской четверки стало поворотным событием в жизни.

В Музее "Битлз" на Пушкинской в этот день наплыв посетителей. Среди

артефактов, собранных Колей Васиным и его единомышленниками – пластинка с автографом Ринго, полученным в поезде между Петербургом и Москвой

Британские издания пластинок "Битлз" и другие раритеты скоро можно будет увидеть на выставке в библиотеке в Комарово. Экспозиция посвящена музыке - и загородным концертам, которые устраивал Коля Васин. И посвящена трем юбилеям.

Автор выставки – битломан и коллекционер Николай Бельтюков, собрал более четырехсот изданий пластинок "Битлз" – и сольных альбомов участников группы.

После распада "Битлз" Ринго Старр выпустил два десятка пластинок. В свой 81 год он, по-прежнему, выступает и записывает песни. Последний альбом вышел всего несколько месяцев назад.

Музыка ливерпульской четверки вдохновляет уже многие поколения слушателей. Марина знакома с их песнями с колыбели – папа большой поклонник битлов. Недавно девушка создала собственную группу – в репертуаре кавер-версии лучших песен о любви, музыка, которая объединяет отцов и детей.

Автор и главный герой флешмоба опубликовал в социальных сетях десятки видеопоздравлений из разных концов света. И еще раз пожелал своей армии поклонников мира и любви.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург