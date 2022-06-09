23:22 09 июня, четверг
RSS В избранное
09 июня, четверг, 17:59

День рождения Петра I в Петербурге. Губернатор Александр Беглов наградил лучших социальных работников. Олимпиада по оказанию первой помощи

Версия для печати

Город, общество, политика, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге. Коротко о самых важных событиях.

В День социального работника на сцене театра комедии имени Акимова премией Правительства Санкт-Петербурга наградили лучших работников учреждений социального обслуживания населения. В этом году победителями конкурса признаны двадцать семь участников в семи номинациях, среди них: "Лучший работник в сфере социального обслуживания семьи и детей!", "Лучший работник в сфере социальной реабилитации детей-инвалидов" и другие. Победителям конкурса присудили звания и вручили премии в размере от ста пятидесяти до пятидесяти тысяч рублей. А почетные грамоты и благодарности победители получили лично из рук Губернатора Александра Беглова и Председателя правительства Санкт Петербурга Александра Бельского.

Подробнее в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Госдума намерена запретить размещение гостиниц в жилых д...
09.06.2016, 16:44

Госдума намерена запретить размещение гостиниц в жилых д...

Тема недели

Популярное
7 июня, 13:13
"Моя жизнь похожа на сказку". История незрячего музыканта с мировым именем Лудуба Очирова

"Моя жизнь похожа на сказку". История ...

На что способны две струны в руках виртуоза?   
Сегодня, 17:59
День рождения Петра I в Петербурге. Губернатор Александр Беглов наградил лучших социальных работников. Олимпиада по оказанию первой помощи

День рождения Петра I в Петербурге. ...

Обзор важных городских тем недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72