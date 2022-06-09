День рождения Петра I в Петербурге. Губернатор Александр Беглов наградил лучших социальных работников. Олимпиада по оказанию первой помощи

09 июня, четверг, 17:59

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В День социального работника на сцене театра комедии имени Акимова премией Правительства Санкт-Петербурга наградили лучших работников учреждений социального обслуживания населения. В этом году победителями конкурса признаны двадцать семь участников в семи номинациях, среди них: "Лучший работник в сфере социального обслуживания семьи и детей!", "Лучший работник в сфере социальной реабилитации детей-инвалидов" и другие. Победителям конкурса присудили звания и вручили премии в размере от ста пятидесяти до пятидесяти тысяч рублей. А почетные грамоты и благодарности победители получили лично из рук Губернатора Александра Беглова и Председателя правительства Санкт Петербурга Александра Бельского.

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Евгений Борисов, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.