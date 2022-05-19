День рождения Балтийского флота на "Полтаве". В Таврическом дворце наградили лучших педагогов. Подготовка масштабной исторической выставки на Марсовом поле. О развитии водного транспорта на Неве

19 мая, четверг, 13:17

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Русский 54 пушечный линейный корабль "Полтава" впервые был спущен на воду 15 июня 1712 года. Накануне на палубе точной копии этого судна собрались реконструкторы в форме матросов и офицеров петровский эпохи, продемонстрировав особенности службы экипажей того времени. Так Балтийский флот отпраздновал свое 320-летие

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Абас Али-заде, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.