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19 мая, четверг, 13:17

День рождения Балтийского флота на "Полтаве". В Таврическом дворце наградили лучших педагогов. Подготовка масштабной исторической выставки на Марсовом поле. О развитии водного транспорта на Неве

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Русский 54 пушечный линейный корабль "Полтава" впервые был спущен на воду 15 июня 1712 года. Накануне на палубе  точной копии этого судна собрались реконструкторы в форме матросов и офицеров петровский  эпохи, продемонстрировав особенности службы экипажей  того времени. Так Балтийский флот отпраздновал свое 320-летие

Подробнее об этом и других событиях в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 
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