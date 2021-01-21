День прорыва блокады Ленинграда отметили в Петербурге и Ленобласти. О подготовке к ЕГЭ рассказали на городском родительском собрании."Ночлежка" объявила сбор термосов для бездомных

21 января, четверг, 09:07

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

В 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венки к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В памятном зале музейного комплекса прошла встреча с ветеранами и блокадниками. В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с рабочим визитом посетил Кировский район, где возложил цветы у мемориального комплекса "Рубежный камень" и принял участие в торжественной акции "На рубеже бессмертия". Петербург между тем начал подготовку ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января, на центральных проспектах появляются растяжки и баннеры.

Петербуржцы и жители Ленинградской области встретили Крещение Господне. В этом году из-за эпидемиологических ограничений сократили количество мест для крещенских купаний, в городе их было не больше 20. В историческом центре окунуться в ледяную воду можно было у стен Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной. Праздник прошел без происшествий на местах омовений. В ледяные купели окунулись более 36 тысяч горожан.

В ознаменование 60-й годовщины создания в Петербурге роты Почетного караула, у стен Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прошла торжественная церемония развода караула. Рота Почетного караула Западного Военного округа – это специализированное подразделение, обеспечивающее проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных, правительственных и военных делегаций, праздников и общегородских мероприятий не только в Петербурге, но и по всему Северо-Западному региону нашей страны.

Главное событие для роты почетного караула – участие в параде Победы 9 мая на Дворцовой площади, но отбор и подготовка личного состава к этому событию начнется только в феврале.

Ежегодно в Петербурге умирают более полутора тысяч бездомных. Самое тяжелое время для людей без определенного места жительства – зима. Благотворительная организация "Ночлежка" объявила сбор теплых вещей и термосов для бездомных.

Старые и зачастую ненужные мобильные телефоны также могут помочь кому-то в трудной жизненной ситуации, а возможно, даже обыкновенный жетон на проезд в метро даст человеку столь желанную возможность изменить свою жизнь. Принести термосы и другие полезные вещи можно в любой день на улицу Боровую 112Б.

Ежегодное родительской интернет-собрание, посвященное подготовке к Государственной итоговой аттестации провел Комитет по образованию Петербурга. Родители и ученики в течение месяца могли задавать свои вопросы, направив их по электронной почте. Ответы были озвучены в прямом интернет эфире.

Приказ о проведении Государственной итоговой аттестации 2021-го года пока находится на подписании в Министерстве и только после его опубликования будет полная ясность со всеми новшествами проведения экзамена. Но уже можно говорить о том, что тенденция прошлого года сохранится и сдавать ЕГЭ необходимо будет лишь тем, кто планирует поступать в ВУЗы, для получения аттестата достаточно будет сдать лишь школьные выпускные экзамены.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.