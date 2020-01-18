День открытых дверей в Музее обороны и блокады Ленинграда. Жизнь Российской империи в фотографиях конца 19-го века. "Где нет зимы" - премьера Яны Туминой в МДТ.

17 января, пятница, 15:45

18 января Петербург отметит 77 годовщину прорыва блокады. Памятные мероприятия пройдут по всему городу. Так, например, Музей обороны и блокады Ленинграда можно будет посетить совершенно бесплатно. В субботу здесь день открытых дверей. На Первом канале обзор культурных событий города.

Каждый квадратный метр здесь не просто на счету, в обновленном Музее обороны и блокады Ленинграда пространство задействовали по-максимуму, благодаря чему, в экспозиции нашлось место и для новых временных выставок. В медиатеке сейчас представлены выдержки из дневников Даниила Гранина, а в малом зале посетителей ждет рассказ о работе чекистов. Но ко дню прорыва блокады подготовили специальную программу для посетителей.



В РОСФОТО открылась выставка исторических фотографий конца XIX века "Многоликая Россия". С отпечатков возрастом больше полутора сотен лет на посетителей смотрят крестьяне средней полосы, столичные дворники, извозчики и торговцы, жители окраин империи, представители малых народов. На снимках – города и деревни, усыпальница русских царей и московский Кремль – жизнь Российской Империи во всем ее многообразии.



Малый Драматический Театр – Театр Европы продолжает работать над созданием спектаклей "семейного жанра" и представляет премьеру нового года - постановку "Где нет зимы" по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой. Автор инсценировки и режиссер Яна Тумина, известная зрителю экспериментальными работами своей Театральной лаборатории. Это ее дебют на сцене МДТ. "Где нет зимы" - это история взросления двух детей, брата и сестры, оставшихся без родителей и семейной поддержки. Через судьбу этих героев режиссер говорит со зрителями на очень важные темы: одиночество детей, их беззащитность и сиротство.

Премьерные показы пройдут на сцене МДТ 19, 26 и 27 января. Начало спектакля в19.00



В Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства сегодня открывается персональная выставка графики Вячеслава Михайлова. Заслуженный художник России, известный петербургский мастер, чьи работы находятся в собраниях Эрмитажа и Русского музея, представляет свои знаменитые портреты. Олег Ефремов, Марк Захаров, Константин Райкин, Майя Плисецкая, Мария Абашова и многие другие деятели отечественного искусства в чернильном исполнении.

Сорок портретов знаменитых людей будут переданы в дар музею и пополнят его основную коллекцию. Выставка продлится до 22 февраля.



Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.