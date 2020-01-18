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17 января, пятница, 15:45

День открытых дверей в Музее обороны и блокады Ленинграда. Жизнь Российской империи в фотографиях конца 19-го века. "Где нет зимы" - премьера Яны Туминой в МДТ.

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18 января Петербург отметит 77 годовщину прорыва блокады. Памятные мероприятия пройдут по всему городу. Так, например, Музей обороны и блокады Ленинграда можно будет посетить совершенно бесплатно. В субботу здесь день открытых дверей. На Первом канале обзор культурных событий города.

Каждый квадратный метр здесь не просто на счету, в обновленном Музее обороны и блокады Ленинграда пространство задействовали по-максимуму, благодаря  чему, в экспозиции нашлось место и для новых временных выставок. В медиатеке сейчас представлены выдержки из дневников Даниила Гранина, а в малом зале  посетителей ждет рассказ о работе чекистов. Но ко дню прорыва блокады подготовили специальную программу для посетителей.

В РОСФОТО открылась выставка исторических фотографий конца XIX века "Многоликая Россия". С отпечатков возрастом больше полутора сотен лет на посетителей смотрят крестьяне средней полосы, столичные дворники, извозчики и торговцы, жители окраин империи, представители малых народов. На снимках – города и деревни, усыпальница русских царей и московский Кремль – жизнь Российской Империи во всем ее многообразии.

Малый Драматический Театр – Театр Европы продолжает работать над созданием спектаклей "семейного жанра" и представляет  премьеру нового года - постановку  "Где нет зимы"  по мотивам одноименной повести Дины Сабитовой. Автор инсценировки и режиссер Яна Тумина, известная зрителю экспериментальными работами своей Театральной  лаборатории. Это ее дебют на сцене МДТ. "Где нет зимы" - это история взросления двух детей, брата и сестры, оставшихся без родителей и семейной поддержки.  Через судьбу этих героев режиссер говорит со зрителями на очень важные темы: одиночество детей, их беззащитность  и сиротство.
Премьерные показы пройдут на сцене МДТ 19, 26 и 27 января. Начало спектакля в19.00

В Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства сегодня открывается персональная выставка графики Вячеслава Михайлова. Заслуженный художник России, известный петербургский мастер, чьи работы находятся в собраниях Эрмитажа и Русского музея, представляет свои знаменитые  портреты. Олег Ефремов, Марк Захаров, Константин Райкин, Майя Плисецкая, Мария Абашова и многие другие деятели отечественного искусства  в чернильном исполнении.
Сорок портретов знаменитых людей будут переданы в дар музею и пополнят его  основную коллекцию. Выставка продлится до 22 февраля.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 
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