День города отметили в онлайн формате. МФЦ снова в строю. Как правильно оформить заявку на получение детских выплат? Общественные работы в Ленинградской области для людей оставшихся без дохода

28 мая, четверг, 11:57

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Празднование Дня города в этом году в Петербурге прошло в онлайн формате из-за коронавирусной инфекции, а выстрел из пушки Петропавловской крепости сделали те, кто сегодня находится на передовой, сражаясь с Covid-19 – медики. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Губернатор Петербурга Александр Беглов возложили цветы к Медному всаднику. Градоначальник отметил, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной.

В Петербурге начинают ослаблять ограничения. Пока открылись МФЦ. Прием граждан ведется по предварительной записи "с увеличенным интервалом их обслуживания". Документы примут только при отсутствии у заявителей повышенных показателей температуры тела, а так же при наличии маски и перчаток. Записаться в МФЦ можно только по телефону горячей линии. Правда, пока туда крайне сложно дозвониться.

Пенсионный фонд обращается ко всем, кому положены выплаты на детей внимательнее заполнять заявление на портале Госуслуг. Правильное заполнение заявления – это важное условие для быстрого получения выплаты. Чаще всего допускаются ошибки в указании банковских реквизитов. Номер карты заявителя, который нанесен на ее поверхность, не подходит для перечисления выплаты. В заявлении нужно указывать именно номер банковского счета из двадцати знаков. К тому же Указ Президента не предусматривает ограничение в получении выплат, поэтому семья может получить деньги на ребенка до 3-х лет и новую выплату с 3-х до 16 лет одновременно.

Вырубка деревьев и кустарников, скашивание травы, уборка мусора вдоль дорог, покраска бордюрного камня, ограждений и автобусных остановок – это основные обязанности разнорабочих. В Ленинградской области, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса жители, привлекаются на оплачиваемые общественные работы. В первый день на них вышли почти тридцать человек. Зарплата, кстати, за такой труд в пределах двадцати пяти тысяч рублей.

"А Коля выйдет?" Так назвали мероприятие ко дню защиты детей, как символ того, что карантин скоро закончится и все ребята смогут выйти на прогулку. Красочный праздник под окнами квартир и дома-интерната для детей с нарушениями развития устроили Упасала Цирк, МЧС и благотворительная организация "Перспективы". Для тех, кто живет высоко, артисты поднялись в люльке пожарной машины, чтобы каждый ребенок смог увидеть красочный перформанс.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.