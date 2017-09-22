22 сентября, пятница, 11:33

Сегодня Санкт-Петербург, как и весь остальной мир, отмечает День без автомобиля. Однако, этот факт абсолютно никак не сказывается на количестве автотранспорта на улицах нашего города.

Идея хотя бы на один день отказаться от личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт или на велосипед родилась в Европе больше 20 лет назад. В России этот день стали отмечать с 2008 года. Единого сценария нет, каждый крупный город сам решает вопрос как стимулировать жителей оставить автомобиль дома: где-то снижают или отменяют плату за проезд в общественном транспорте, пересаживают на велосипед чиновников, делают пешеходными крупные проспекты. В Петербурге в этом году мероприятия будут носить преимущественно локальный характер. Так, Метрополитен – как один из самых экологичных видов общественного транспорта - подводит итоги конкурса «Мой любимый вид транспорта – метро». Одним из его победителей стал Рустам Хаджибаев из Москвы.

Рустам Хаджибаев – Фотограф (г.Москва):

"В силу своих профессиональных дел, я перемещаюсь только на метро, потому что только на метро можно спланировать свой день до минуты, я думаю, в Питере также. На машине это сделать невозможно и абсолютно бесперспективно."

Рустам – профессиональный фотограф, и каждая поездка в метро для него настоящий калейдоскоп новых лиц и сюжетов.

Рустам Хаджибаев – Фотограф (г.Москва):

"Тут происходят тысячи микро отношений между людьми, замечая которые, ты наполняешься жизнью, во всяком случае, так происходит со мной..."

Еще одним активным сторонником дня без автомобилей является Петербургский "Горэлектротранс". В прошлом году именно к этому дню было приурочено возобновление движения одного из самых знаменитых трамвайных маршрутов Северной столицы. Маршрут №3 появился одновременно с первыми электрическими трамваями в Петербурге в 1907 году.

Кирилл Нюквист – Директор музея «Горэлектротранса»:

"2017 год - это год 110-летия пуска электрического трамвая по улицам Санкт-Петербурга. Именно по улицам, потому что были эксперименты, удачные эксперименты, когда трамвай ходил по льду Невы."

В 80-х годах трамвайная сеть Ленинграда была самой большой в мире – более 600 километров путей.

Кирилл Нюквист – Директор музея «Горэлектротранса»:

"Почти две тысячи вагонов выходили на линии из 10 трамвайных парков. Трамвай занимал доминирующее положение в городе. Трамвай ходил с очень небольшим интервалом 4-5 минут и с очень большой скоростью, по сравнению с другими."

К 110-летнему юбилею петербургского трамвая 30 сентября на Кронверкском проспекте будут выставлены ретровагоны и современные городские трамваи...



Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Павел Лекаторчук. Первый канал, Петербург.