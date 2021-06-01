День Рождения города и легендарная "Классика на Дворцовой"

31 мая, понедельник, 11:22

День города - на высокой классической ноте!

"Классика на Дворцовой" в Петербурге уже давно стала неотъемлемой частью празднования Дня города. После вынужденного онлайна в прошлом году, на этот раз она развернулась с еще большим размахом. Доброе утро, на Первом канале включение из Северной столицы.

Несмотря на все ограничения прошлого года, "Классика на Дворцовой"в Петербурге все-таки состоялась и прошла в 2020-м онлайн. Об элементах шоу пришлось забыть, но зато тысячи людей, как и прежде, смогли послушать прекрасную музыку, и, не менее прекрасное исполнение. Однако, чувство недосказанности осталось. В этом году подготовка к главному концерту на День города началась за две недели.

Подробнее - в сюжете Тимур Мамонов, Катерина Горбачева, Александр Дружинин, Владимир Пивнев - Первый канал - Петербург.