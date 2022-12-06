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06 декабря, вторник, 12:00

Делиться добром. О радостях труда волонтёров

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К слову «благотворительность» все уже давно привыкли. Но желание помочь ближнему во что бы то ни стало сложно назвать обыкновенным, а его воплощение – простым. Волонтёры добровольно, не ожидая ничего взамен, ежедневно помогают нуждающимся.

Перед Новым годом у благотворительной организации "Добрый волшебник" появляется всё больше возможностей оказывать помощь многодетным семьям и пенсионерам, и волонтёры ищут людей, которые в продуктах и билетах на мероприятия нуждаются. Представители работают во всех районах города. Также организация ищет добрых людей, готовых на своём автомобиле доставлять продукты на дом.

О том, как работает благотворительный фонд "Добрый волшебник", - в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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