Делиться добром. О радостях труда волонтёров

06 декабря, вторник, 12:00

К слову «благотворительность» все уже давно привыкли. Но желание помочь ближнему во что бы то ни стало сложно назвать обыкновенным, а его воплощение – простым. Волонтёры добровольно, не ожидая ничего взамен, ежедневно помогают нуждающимся.

Перед Новым годом у благотворительной организации "Добрый волшебник" появляется всё больше возможностей оказывать помощь многодетным семьям и пенсионерам, и волонтёры ищут людей, которые в продуктах и билетах на мероприятия нуждаются. Представители работают во всех районах города. Также организация ищет добрых людей, готовых на своём автомобиле доставлять продукты на дом.

О том, как работает благотворительный фонд "Добрый волшебник", - в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.