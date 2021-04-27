Дар зрения и о тех, кто его возвращает

27 апреля, вторник, 10:49

90 процентов информации этого мира мы получаем через зрение, а сохранить нам этот важнейший дар природы помогают врачи Офтальмологического центра городской многопрофильной больницы номер 2. О волшебниках, возвращающих дар зрения .

На острие офтальмологии — самая точная характеристика Городского центра, несущего на себе основную нагрузку по лечению глаз петербуржцев. Около 22 000 операций в год. Половина всех городских по поводу катаракты и глаукомы, дежурная экстренная помощь и уникальные направления.

Виталий Потемкин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 5-м офтальмологическим отделением: "У нас все есть и мы реализуем очень узкие направления, которых нет в других стационарах и привлекаем других пациентов даже из других регионов, ищущих этой помощи. Много онкопомощи при опухолях глаза, лечим пациентов с пучеглазием на фоне эндокринной офтальмопатии, со всех регионов, лечим пациентов с патологией слезных путей, сложные реконструктивные пластические на веках, на орбите".



Витреоретинальная хирургия — оперативное лечение патологий заднего отрезка глаза, где расположены сетчатка и стекловидное тело считается штучной работой. Развитие этого направления и плановую помощь в 2020-м приостановил короновирус: больница была дважды перепрофилирована и офтальмологи под патронажем коллег-пульмонологов осваивали новую специальность.

Виталий Потемкин, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории, заведующий 5-м офтальмологическим отделением: "Мы учились не для этого, но мы врачи и наша обязанность помогать всем пациентам. В этот сложный период мои коллеги вызывали у меня просто восторг - то, как они включились в работу и как самоотверженно работали. Восемьдесят процентов сотрудников переболело ковидом в этот период. Не удалось сберечь всех, к сожалению. Один из моих лучших друзей погиб в первую волну ковида".

Вадим Николаенко - зам главврача по офтальмологии, тоже лечился от ковида в родном центре, переоборудованном в красную зону. Теперь хирург с 32-х летним стажем счастлив вернуться в русло профессии: плановые операции в 5-ти операционных возобновились. Наплыв пациентов огромен, но Вадим Петрович и прежде совмещал 1400 операций в год с работой заместителя главного врача.

"Я как хирург и сам стараюсь себя хранить — как профессиональные спортсмены берегут себя от травм — я стараюсь так же себя от травм обезопасить, может, от слишком экстремальных видов спорта. Потому что во время операции я пользуюсь головой, глазками, которые должны работать великолепно и все 4 конечности в современной хирургии участвуют активно".

Современный хирург-офтальмолог работает руками и ногами. Ножные педали управляют микроскопами и хирургическими установками, освобождая руки для манипуляций внутри глазного яблока во время операций, в том числе и таких редких, как пересадка отдельных слоев роговицы. За всю жизнь Вадим Петрович прооперировал примерно 30 тысяч пациентов.

Вадим Петрович Николаенко, заместитель главного врача по офтальмологии городской многопрофильной больницы № 2: "Мне очень нравится, когда ко мне заходит пациент, я его первый раз в жизни вижу, а он говорит: вы прооперировали, мужа, жену. Сослуживцев, маму, папу, соседей по лестничной клетке. Короче, говорю, шучу, я успел "наследить" в вашей жизни . А они говоря, да, и раз мы у вас, значит, наследили вы хорошо".

Алексей Штерн - режиссер и художник, работал во МХАТе, в театре Комедии, преподавал в Академии художеств и всегда боялся потерять зрение, ведь отец после сталинских лагерей ослеп. А сам Алексей два года назад перестал ясно видеть палитру. В связи с диагнозом катаракта прооперировался в Офтальмологическом центре второй больницы, а через год обратился к тем же специалистам с вторичной катарактой, нередко повторно возникающей после операции.

Алексей Штерн, режиссер, художник: "Посадил к аппарату, говорит, туда смотрите, сюда смотрите, посмотрите выше-ниже, я говорю что. Врач говорит — капельки пройдут и все будет в порядке. Приехали за мной, невестка привезла и я смотрю: вижу этим глазом. Вечером я звоню: что вы со мной сделали? Оказывается, сделали лазер. Это чудо какое-то. По квоте бесплатно"

Теперь Алексей увлеченно работает над портретом композитора Софьи Губайдуллиной. А Сергей Рубенко, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза продолжает делать самые чудесные операции без помощи скальпеля. В центре их производится более 5000 в год.

Сергей Рубенко, заведующий отделением лазерной микрохирургии: "Это перфоратор, лазер позволяет рассекать ткани с помощью микроимпульсов. Мы с помощью луча достигаем цели. Самая распространенная лазерная операция— удаление вторичной катаракты. Порой пациент, уже отрывая голову от прибора, сразу чувствует прибавку зрения. Что очень приятно".

Помимо уникального оборудования операционных и консультативно-диагностического отделения, главную ценность Городского офтальмологического центра (при второй больнице) составляет коллектив настоящих людей и профессионалов, которые в любых обстоятельствах остаются верными клятве Гиппократа.

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Первый канал-Петербург.

