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27 апреля, вторник, 10:49

Дар зрения и о тех, кто его возвращает

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90 процентов информации этого мира мы получаем через зрение, а сохранить нам этот важнейший дар природы помогают врачи Офтальмологического центра городской многопрофильной больницы номер 2. О волшебниках, возвращающих дар зрения .  

                       

На острие офтальмологии — самая точная характеристика Городского центра, несущего на себе основную нагрузку по лечению глаз петербуржцев. Около 22 000 операций в год. Половина всех городских по поводу катаракты и глаукомы, дежурная экстренная помощь и уникальные направления.                                                                                                                                                                 
Виталий Потемкин, доктор медицинских наук, профессор,  заведующий 5-м офтальмологическим отделением: "У нас все есть и мы реализуем очень узкие направления, которых нет в других стационарах и привлекаем других пациентов даже из других регионов, ищущих этой помощи. Много онкопомощи при опухолях глаза, лечим пациентов с пучеглазием на фоне эндокринной офтальмопатии, со всех регионов, лечим пациентов  с патологией слезных путей, сложные реконструктивные пластические на веках, на орбите".          

                                                                                                                   
Витреоретинальная хирургия — оперативное лечение патологий заднего отрезка глаза, где расположены сетчатка и стекловидное тело считается штучной работой.  Развитие этого направления и плановую помощь  в 2020-м приостановил короновирус: больница была дважды перепрофилирована и офтальмологи под патронажем коллег-пульмонологов осваивали новую специальность.                                                                                         
Виталий Потемкин, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории, заведующий 5-м офтальмологическим отделением:  "Мы учились не для этого, но мы врачи и наша обязанность помогать всем пациентам. В  этот сложный период мои коллеги вызывали у меня просто восторг - то,  как они включились в работу и как самоотверженно работали.   Восемьдесят процентов сотрудников переболело ковидом в этот период.   Не удалось сберечь всех, к сожалению. Один из моих лучших друзей погиб в первую волну ковида".                                                                                                                                                                                     
Вадим Николаенко - зам главврача по офтальмологии, тоже  лечился от ковида в родном центре, переоборудованном в красную зону. Теперь хирург с 32-х летним стажем счастлив вернуться в русло профессии: плановые операции в 5-ти операционных возобновились. Наплыв пациентов огромен, но Вадим Петрович и прежде совмещал 1400 операций в год с работой заместителя главного врача.                                                                                                                                                                                         
"Я как хирург и сам стараюсь себя хранить — как профессиональные спортсмены берегут себя от травм — я стараюсь так же себя от травм обезопасить, может, от  слишком экстремальных видов спорта.  Потому что во время операции я пользуюсь головой, глазками, которые должны работать великолепно и все 4 конечности в современной хирургии участвуют активно".
Современный хирург-офтальмолог работает руками и ногами. Ножные педали управляют микроскопами и хирургическими установками, освобождая руки для манипуляций внутри глазного яблока во время операций, в том числе и таких редких, как пересадка отдельных слоев роговицы. За всю жизнь Вадим Петрович прооперировал примерно 30 тысяч пациентов.                                                                                                                                                                
Вадим Петрович Николаенко, заместитель главного врача по офтальмологии городской многопрофильной больницы № 2: "Мне очень нравится, когда ко мне заходит пациент, я его первый раз в жизни вижу, а он говорит: вы прооперировали, мужа, жену. Сослуживцев, маму, папу,  соседей по лестничной клетке.  Короче, говорю, шучу, я успел "наследить" в вашей жизни .  А они говоря,  да,  и раз мы у вас, значит, наследили вы хорошо".                                     
Алексей Штерн -  режиссер и художник, работал во МХАТе, в  театре Комедии, преподавал в Академии художеств и всегда боялся потерять зрение, ведь отец после сталинских лагерей ослеп. А сам Алексей два года назад перестал ясно видеть палитру. В связи с диагнозом катаракта прооперировался в Офтальмологическом центре второй больницы, а через год обратился к тем же специалистам с вторичной катарактой, нередко повторно возникающей после операции.                                                                                                                                                      
Алексей Штерн, режиссер, художник: "Посадил к аппарату, говорит,  туда смотрите, сюда смотрите, посмотрите выше-ниже, я говорю что.  Врач  говорит — капельки пройдут и все будет в порядке. Приехали за мной, невестка привезла и я смотрю: вижу этим глазом. Вечером я звоню: что вы со мной сделали? Оказывается, сделали лазер. Это чудо какое-то. По квоте бесплатно"                                                                                                                                                                                      
Теперь Алексей увлеченно работает над портретом композитора Софьи Губайдуллиной. А Сергей Рубенко, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза продолжает делать самые чудесные операции без помощи скальпеля. В центре их производится более 5000 в год.                                                                                                          
Сергей Рубенко, заведующий отделением лазерной микрохирургии: "Это перфоратор, лазер позволяет рассекать ткани с помощью микроимпульсов. Мы  с помощью луча достигаем цели. Самая распространенная лазерная операция— удаление вторичной катаракты. Порой пациент,  уже отрывая голову от прибора,  сразу чувствует прибавку зрения. Что  очень приятно".                                                                                                               
Помимо уникального оборудования операционных и консультативно-диагностического отделения, главную ценность Городского офтальмологического центра (при второй больнице) составляет коллектив настоящих людей и профессионалов, которые в любых обстоятельствах остаются верными клятве Гиппократа.
Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Первый канал-Петербург.
 

 
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