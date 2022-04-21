Далёкие звезды станут ближе: космические разработки ГУАП

19 апреля, вторник, 07:47

«Знаменитому «Поехали!», сказанному Юрием Алексеевичем Гагариным 61 год назад, предшествовали часы, дни и месяцы испытаний и открытий в научных лабораториях. Ученые и сегодня делают многое, чтобы далекие звезды стали немного ближе. Мы в Инженерной школе Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Этому роботу-манипулятору пока еще нужен человек даже для элементарных, казалось бы, вещей – взять кубик со стола. Кстати, самому движению машину научили студенты в лаборатории робототехники Инженерной школы ГУАП. Не написали программу, а именно научили – искусственный интеллект с помощью нейросетей скопировал движения людей. Об этих и других научных разработках в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенска. Первый канал Санкт-Петербург.