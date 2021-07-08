Дачное настроение посреди мегаполиса

07 июля, среда, 12:55

На этих грядках растут помидоры и перцы, кабачки и мята. Такой огородик создаёт дачное настроение даже посреди большого города. Любителей городского садоводства можно встретить и среди владельцев бизнеса и среди жителей многоэтажек. Об озеленителях-энтузиастах - и экспертах проекта «Дача в Городе».

Все чаще на улице рядом с магазинчиком или кафе можно обнаружить маленький огородик. Живые растения создают уют и радуют глаз. А ближе к осени можно даже похвастаться урожаем: пусть это всего несколько ягодок или пара помидорок – все равно приятно.

Эти живописные грядки и посаженные рядом с ними кусты – детище Ольги Грицай, куратора проекта "Дача в городе". Пиарщицы по образованию и ботаника в душе. Вот уже восемь лет она занимается популяризацией городского садоводства. И вместе с экспертами организует лекции, мастер-классы, обмены растениями и посадки.

Проект создан для вдохновения и теоретической поддержки: что высаживать и как ухаживать - бывает сложно разобраться не специалистам. Итог: десятки проведённых мероприятий - и новых цветников во дворах.

Инициативной группе жителей намывных территорий на Васильевском острове достался не двор, а целая площадь. Огромный участок земли по проекту должен был стать парком, но по документам он никому не принадлежит и им никто не занимается. Пока территорию не заняла очередная парковка, жители решили высадить деревья сами.

У каждого дерева здесь своя история: 10 лиственниц появились в результате акции по сбору макулатуры; на сосны, ели и кусты кизильника из питомников скидывались жильцы; клены посадила общественная организация. Но сквер требует не только посадок, но и ухода. Полива, удобрения, подвязки деревьев, борьбы с борщевиком – и последствиями покосов.

Для поддержания оптимизма энтузиастам, которые сажают деревья, стоит сходить во двор на улице Савушкина, 14. Екатерина Николаевна вместе с соседями-единомышленниками занялась им 20 лет назад. С тех пор из маленьких саженцев здесь вырос живописный тенистый сквер, где растут 19 видов деревьев и 25 видов кустарников.

При посадках учитывали утилитарные задачи: сделать так, чтобы поток прохожих не вытаптывал все газоны и не было видно соседей в окнах дома напротив. Трудов было вложено немало, но результат того стоит.

Зимой здесь водят хоровод вокруг живой елки, весну встречают с цветущими ландышами, летом – наслаждаются пением нескольких птиц. Есть именные деревья, посвященные известным людям и героям войны. Хозяйка сада – одна из участниц проекта "Дача в городе", теперь водит по нему экскурсии, и готова делиться опытом с другими – и вдохновлять.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург