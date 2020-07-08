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08 июля, среда, 10:03

Дацан в преддверии юбилея

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Колесо буддийского учение вращается на берегах Невы больше века. В этом году исполняется сто пять лет с тех пор как в Старой Деревне появился буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй. О том, какие обстоятельства должны были встретиться и соединиться для того, чтобы это случилось, и как живет сегодня храм в Петербурге - расскажем подробнее.

К  юбилею храм предстал во всей красе: реставрацию завершили 3 года назад. На бывшем монашеском общежитии — табличка со списком лам, репрессированных и расстрелянных в 37-ом году на Левашовской пустоши. В прошлом году там появился памятный мемориал. А вот выставка, открытая к 105—ти летию храма, в Изваре, музее усадьбе Николая Рериха, рассказывает о тех, по чьей воле появился буддийский храм: одним из них стал император Николай II.   

Выставка в Изваре продлится до 30 июляА 23 августа в день 105-ти летия в Дацане пройдет праздник. И если карантинные ограничения будут сняты, то в Петербург традиционно приедут гости -  буддийские монахи из Бурятии. Они будут строить и разрушать песочную мандалу. Считается, что ритуал способствует очищению и процветанию места и всех его обитателей, независимо от их вероисповедания.

 

 
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