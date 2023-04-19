DIGITAL СЦЕНА: цифровые технологии в современном театре

18 апреля, вторник, 09:55

Создание макета к спектаклю – отдельный вид искусства. Здесь всё ровно так, как будет на большой сцене, только очень маленькое. Кто, из чего и как сегодня делает макеты и как цифра проникает на театральные подмостки?

Проект "Живая лаборатория "DIGITAL СЦЕНА" сближает современные технолгии и классическое макетирование. В программу включились Социально-художественный театр, Университет ИТМО, Академия Штиглица, Александринский театр и театр Ленсовета.

Подробнее – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург