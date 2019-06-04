Безопасность на воде и речной туризм

04 июня, вторник, 11:41

В летний сезон Петербург превращается столицу речного транспорта - сотни судов от водных мотоциклов до метеоров заполняют акватории Северной Венеции. Как город контролирует качество речных перевозок и на что обращать внимание туристам?

Прогулки по рекам и каналам - бренд Северной столицы. Тысячи туристов и горожан ежедневно любуются Петербургом с воды, отправляются на разведение мостов, путешествуют метеорами в Петергоф, Орешек, Кронштадт, Кижи и Валаам. Статистика показывает, что круизы в Северной столице становятся безопаснее.

Наталья Орлова, Старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации: "Число водного транспорта увеличилось, и последние годы … тенденция, благодаря принятию мер прокурорского реагирования, более ответственного отношения судовладельцев к исполнению своих обязанностей, и, как следствие, уменьшение количества правонарушений в этой сфере".

В случае нарушения прав, пассажиру следует обращаться в транспортную прокуратуру и правоохранительные органы на транспорте.

В прошлом году Северо-западная транспортная прокуратура выявила почти 1000 нарушений, по итогам которых правоохранительные органы возбудили 5 уголовных дел.

По статистике, самые частые нарушения на водном транспорте - это несоблюдение требований безопасности. Например, превышение пассажировместимости, отсутствие спасательных средств, неудовлетворительное техническое состояние судна или отсутствие предусмотренных законодательством документов о годности судна.