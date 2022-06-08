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08 июня, среда, 13:13

Цур, моринхур, горловое пение. Музыкальные традиции бурятской национальной культуры

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Моринхур — самый главный инструмент в Бурятии, под аккомпанемент которого поют песни уже много сотен лет. Лидер этногруппы Shono Александр Архинчеев играет на этом инструменте сам, передаёт традиции подрастающему поколению и рассказывает о национальной культуре слушателям во всём мире.

Он вырос в небольшом поселке в Иркутской области, петь учился, как он сам шутит, на сенокосе, когда уходил подальше от людей. Потом получил музыкальное образование и теперь владеет разными стилями горлового пения и покоряет концертные площадки многих городов России и Европы.

О бурятской культуре и её современных хранителях — в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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