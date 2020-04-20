Цирк Тоньи "на удалёнке": как итальянские артисты, а также слоны, тигры и кенгуру живут в режиме самоизоляции

20 апреля, понедельник, 10:51

Режим самоизоляции касается всех. И здесь, в Цирке на Фонтанке, его неукоснительно соблюдают не только люди, но и тигры, слоны, кенгуру и даже тропический крокодил. Знаменитый итальянский Цирк Тоньи впервые за полтора века своей истории скучает по зрителям. Доброе утро, на Первом канале включение из Петербурга.

Итальянский цирк Тоньи гастролирует по России уже 2 года, они объехали весь дальний Восток и Сибирь и в феврале 2020-го добрались до Петербурга. Мы все привыкли, что цирк на Фонтанке – это неотъемлемая часть культуры нашего города . Но для итальянских артистов Цирк Чинизелли – это не просто еще один манеж.

Коррадо и Сьюзан Тоньи – Цирковые артисты:

"Цирк Чинизелли – это действительно цирк №1, по крайней мере в России. Мы проехали по всей стране, были во Владивостоке, в Якутске, добрались до Санкт-Петербурга, и это лучший цирк..."

Цирк Тоньи дал в Петербурге несколько десятков представлений: африканские слоны, необычные акробатические номера и конечно тигры на манеже не оставили равнодушной взыскательную публику Северной столицы. А потом, все выступления были отменены, настало время самоизоляции и трибуны опустели.

Коррадо и Сьюзан Тоньи – Цирковые артисты:

"Пока пусты трибуны, здесь нет жизни, это неправильно. Я клоун и не видеть улыбки на лицах людей для меня - сумасшествие. Для животных это тоже ненормальная ситуация. Вы не можете им сказать: цирк закрыт, мы не работаем. Они любят выступать. Многие в это не верят, но после выступлений наши животные, также как и цирковые артисты, они полны эмоций, они получают удовольствие от манежа."

Цирк закрыт, но жизнь продолжается. Коррадо и Сьюзан, Давио и Александра каждый день приходят сюда не просто проведать своих животных, но провести с ними полноценные тренировки. Кстати, во время работы Давио с тиграми не слышно рычания. месте с дрессировщиком на манеже шестеро далеко не домашних питомцев, но Давио обращается с ними как с котятами: может погладить или потрепать по холке, или вот так похлопать в знак одобрения.

Давио Тоньи – Дрессировщик:

"Тигры не рычат на меня, потому что они во мне уверены. Они для меня как дети. Дети ведь не боятся своих родителей, они берут их за руку и идут в больницу, в школу, в магазин. Тигры, слоны, любые животные также. Если они в вас уверены, они вас слушаются, но вы должны поддерживать эту связь, вы должны постоянно быть с ними в контакте."

Для Александры Тарус вынужденная изоляция дается также не просто. Она воздушная гимнастка и хорошая физическая форма для нее залог профессионального успеха.

Александра Тарус – Воздушная гимнастка:

"Сейчас очень сложный момент. Ведь фактически все спортзалы закрыты, я стараюсь не выходить на улицу даже на пробежку. В цирке мы тоже стараемся не злоупотреблять временем, ведь фактически он закрыт. Поэтому приходится заниматься дома, а если быть точнее, в номере в гостинице, где мы сейчас живем."

О ситуации с коронавирусом в Италии знает весь мир. Давио звонит домой ежедневно, видео связь как глоток воздуха и способ побыть рядом с родными.

Давио Тоньи – Дрессировщик:

"Все мои Родные в Италии – моя дочь на Сицилии, мой брат в Реджо-Эмилии. Но я понимаю, что я не могу туда полететь, а если и найду способ, то потом не смогу вернуться обратно. Здесь в Петербурге все мои животные, здесь моя работа и моя жизнь, а там моя семья. И поэтому мое сердце просто разрывается напополам."

Однако, итальянские гости Петербурга не теряют надежду. Они просматривают все новости, итальянские, французские, русские телеканалы, а потом обсуждают увиденное между собой. Ситуация непредсказуема, но все они надеются, что очень скоро она изменится к лучшему.

Давио Тоньи – Дрессировщик:

"Не только в Италии, это трагедия для всей Европы, для Испании, для Франции. Очень много людей умирают. Я считаю, что нужно слушать, что говорят власти: если надо остаться дома, оставайтесь дома. Когда ситуация улучшится: будет найдено лечение или создана вакцина, - мы первые, кто пригласит всех на праздник. Мы сделаем для вас самое лучшее цирковое представление."

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.