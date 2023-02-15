Цифровой мир и метавселенная - наше будущее или уже реальность?

15 февраля, среда, 08:47

Практически у каждого современного человека есть цифровой аватар - достаточно странички в соцсетях. Создавая её, он становится частью метавселенной. Загадочное пространство, где можно иметь дом, машину, профессию и, конечно, развлекаться. Как работает новая информационная реальность?

Чем можно заняться в метавселенной? Что такое NFT? И виртуальные художники, картины которых отправляют в космос.

Подробнее в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.