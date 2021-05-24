Цифровизация и новые технологии в образовании

24 мая, понедельник, 10:19

Уже не фантастика, а новые технологии. Рассказываем о цифровом прогрессе и школьном обучении. Подробнее в сюжете - Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.