Уже не фантастика, а новые технологии. Рассказываем о цифровом прогрессе и школьном обучении. Подробнее в сюжете - Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.
24 мая, понедельник, 10:19
Цифровизация и новые технологии в образовании
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