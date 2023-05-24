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23 мая, вторник, 10:33

Цифровые технологии в мире моды и дизайна

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Стоять неподвижно в течение трех оборотов — таковы условия работы на 3-D сканере. Зато после сеанса можно получить все мерки для пошива одежды и вообще стать виртуальной моделью. Об этих и других чудесах — на Диджитал Форуме Промтехдизайна.

Основная задача форума — показать, как можно использовать самые современные технологии, искусственный интеллект, 3-D печать, дополненную и виртуальную реальности, чтобы производить современные продукты и продавать их на мировой рынок.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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