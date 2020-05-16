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15 мая, пятница, 10:49

Чудеса случаются: будни подворья "Спасение лошадей" и новые проекты

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Этого жеребца по кличке Карыч хозяин сдал на бойню - теперь это один из новых питомцев подворья "Спасения лошадей". Временно здесь не принимают гостей, не проводят катания и праздники, но как ни парадоксально, свободного времени у его владельцев стало только меньше! О новых проектах Подворья и о том, как самоизоляция помогает сделать дела, отложенные «на потом».

Спасенные лошади, большое хозяйство и новые планы - чем живет подворье сегодня? 

Идей у семьи хватает, а насущные проблемы - такие же, как у многих: с введением карантина резко упали доходы. А большое хозяйство требует больших финансовых вложений, даже только на корм питомцам. Одна из идей создателей подворья – научить подрастающее поколение любить животных. С посетителей обычно не брали с денег и детей катали на лошадках бесплатно. Теперь вынуждены обратиться к своим гостям и друзьям за помощью. 

К происходящему стараются относиться с оптимизмом и с юмором. Шутят на актуальные темы: мол, дачники из города скупили все гречу, теперьу их собак – мясная диета.  

В наши дни кажется бессмысленным строить планы, но у семьи на ближайшее время план есть - спасти ещё одного обреченного жеребца, которого хозяин сдал на бойню. Говорят, у него умный и внимательный взгляд, который трогает за душу. Даже имя уже придумали – Степашка. С введением карантинных мер это и сложно, и затратно, но все же - чудеса случаются, как у людей, так и у лошадей. 

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

 

 
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