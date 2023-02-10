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10 февраля, пятница, 11:00

Чудеса реставрации. Фарфоровый кабинет в павильоне «Катальная горка»

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Павильон «Катальная горка» в Ораниенбауме начал вновь принимать гостей после длительной реставрации только этим летом. Мастерами скрупулёзно восстановлена большая часть фигур знаменитого фарфорового кабинета.

35 фигур из сорока стоят на своих местах, как было в XVIII веке. Об этих уникальных экспонатах и о людях, которые над ними работают, рассказываем в нашем репортаже из заснеженного музея-заповедника "Петергоф".

 

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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