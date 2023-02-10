Чудеса реставрации. Фарфоровый кабинет в павильоне «Катальная горка»

10 февраля, пятница, 11:00

Павильон «Катальная горка» в Ораниенбауме начал вновь принимать гостей после длительной реставрации только этим летом. Мастерами скрупулёзно восстановлена большая часть фигур знаменитого фарфорового кабинета.

35 фигур из сорока стоят на своих местах, как было в XVIII веке. Об этих уникальных экспонатах и о людях, которые над ними работают, рассказываем в нашем репортаже из заснеженного музея-заповедника "Петергоф".

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург