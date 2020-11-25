02:31 26 ноября, среда
RSS В избранное
25 ноября, среда, 14:35

Что такое мама-шеринг? Новый проект для тех, кто в декрете и не только

Версия для печати

Обмениваться не вещами и игрушками, а умениями, знаниями и возможностями. Идея проекта мама шеринг. Музыкальное занятие в обмен на услуги копирайтера, семейная фотосессия в обмен на мёд с пасеки. На новом инновационном ресурсе для семей можно встретить самые неожиданные предложения и заодно завести полезные знакомства и зарядиться позитивом.

Для Татьяны этот год отметился радостным событием: семья переехала жить в загородный дом. Устроить фотосессию на новом месте давно было в планах, повод возник благодаря счастливому совпадению. Она зарегистрировалась в проекте "Мама шеринг". В обмен на фотографии пообещала угостить медом с алтайских пасек и поделиться опытом воспитания двоих сыновей. На предложение откликнулась молодая мама Елена 

Елена Дорогина, Фотограф:

"Мамы зачастую сидят с детьми дома... а здесь есть возможность пообщаться с другими мамами, получить обмен услугой и общение. Поснимать в загородном доме - мне это интересно и получить натуральный мед в период простуд".

Сама Елена предлагала обменять фотосъемку на услуги няни, консультацию по детскому сну или мастер-класс по занятиям с малышами. Проект пока только набирает обороты, цель – объединить как можно больше мам-единомышленниц, заинтересованных в общении, творческих проектах, заботе об экологии.

Татьяна Андросова, Предприниматель, начинающий пчеловод:

"У меня огромная мечта - запустить свою пасеку в деревне Алексеевка Гатчинского района. Я надеюсь, что эта площадка поможет мне найти мам, которые уже занимаются пчеловодством".

"Мама шеринг" - часть проекта "1001 мама и папа Петербурга". Это серия фотосессий для родителей, идея которых составить коллективный портрет современных горожан, объединить семью и оставить хорошие снимки для семейной истории. Ведь у многих нет качественных совместных фотографий, особенно с участием старшего поколения. Из-за эпидемической обстановки проект пришлось видоизменить и придумать ему онлайн-формат.

Мариэль Волкова, Автор и руководитель проекта:

"Дело в том, что шеринг - это новое модное слово, на самом деле, знаком нам с советских времен, когда менялись с соседями... и библиотеками - это тот же самый шеринг. Таким образом, мы способствуем взаимодействию между родителями".  

Одна из идейных вдохновительниц и организаторов проекта, Мариэль Волкова, сама участвует в шеринге. Предлагает советы по организации мероприятий, анализ инстаграм аккаунтов и просто полезные контакты.

У нее в квартире сейчас ремонт. Семья живет за городом – и по обмену нашла временный приют в центре Петербурга. Хозяйка гостиницы предоставила один из номеров за съемку видеообзора ее отеля – и уроки английского для детей. К проекту подключился и муж.

Алексей Тугарев, Участник проекта:

"Я не являюсь преподавателем. Помогаю делать домашнее задание, получив что-то интересное и полезное взамен".

Идея проекта – не только сам обмен. Многие мамы, оказавшись в декретном отпуске, страдают от дефицита общения и однообразия будней. И "Мама-шеринг" может стать поводом для новых знакомств, интересных начинаний и вдохновения.

Юлия Баталыгина, Координатор проекта:

"Мы обмениваемся сегодня музыкальным занятием на услуги копирайтинга... поем, танцуем, играем на музыкальных инструментах".

Анна Ермолина, Преподаватель  музыки, участница проекта:

"Среди этих деток есть и мои дети. Интереснее всегда дружной компанией - это и детям интереснее, и преподавателю"

В День матери 29 ноября участники шеринга планируют провести онлайн-фестиваль. В формате нетворкинга для мам, чтобы поделиться опытом оказания помощи и поддержки друг другу, от мамы к маме, из одних теплых рук к другим — с любовью и надеждой.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый  канал. Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Как помочь пережить зиму, холода и пандемию тем, кто ост...
23 ноября, 14:56

Как помочь пережить зиму, холода и пандемию тем, кто ост...

Все на борт! Петербургские яхтсмены проводят благотвори...
23 июля, 11:01

Все на борт! Петербургские яхтсмены проводят благотвори...

Берегите хулиганов! Как работает Упсала-Цирк во время ...
23 июня, 11:15

Берегите хулиганов! Как работает Упсала-Цирк во время ...

Тема недели

Популярное
24 ноября, 9:49
В Петербурге появился Научный центр мирового уровня на базе Института физиологии им.И.П.Павлова

В Петербурге появился Научный центр ...

Ученые будут работать по 10 направлениям, включая фундаментальные и прикладные исследования стресса и боли.
Вчера, 8:45
Малая авиация: славная история и большие надежды

Малая авиация: славная история и большие ...

Жизнь больших аэропортов, таких как петербургское "Пулково" или московское "Шереметьево" не останавливается ни на минуту. Между тем на маленьких аэродромах, на одном из которых мы находимся прямо
20 ноября, 11:02
"Цифровой прорыв" - какие задачи стоят перед молодыми специалистами и какое оно, цифровое будущее?

"Цифровой прорыв" - какие задачи стоят ...

Конкурсанты и победители "Цифрового прорыва" доказали на практике, что новые цифровые технологии - уже реальность.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72