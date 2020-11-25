Что такое мама-шеринг? Новый проект для тех, кто в декрете и не только

25 ноября, среда, 14:35

Обмениваться не вещами и игрушками, а умениями, знаниями и возможностями. Идея проекта мама шеринг. Музыкальное занятие в обмен на услуги копирайтера, семейная фотосессия в обмен на мёд с пасеки. На новом инновационном ресурсе для семей можно встретить самые неожиданные предложения и заодно завести полезные знакомства и зарядиться позитивом.

Для Татьяны этот год отметился радостным событием: семья переехала жить в загородный дом. Устроить фотосессию на новом месте давно было в планах, повод возник благодаря счастливому совпадению. Она зарегистрировалась в проекте "Мама шеринг". В обмен на фотографии пообещала угостить медом с алтайских пасек и поделиться опытом воспитания двоих сыновей. На предложение откликнулась молодая мама Елена

Елена Дорогина, Фотограф:

"Мамы зачастую сидят с детьми дома... а здесь есть возможность пообщаться с другими мамами, получить обмен услугой и общение. Поснимать в загородном доме - мне это интересно и получить натуральный мед в период простуд".

Сама Елена предлагала обменять фотосъемку на услуги няни, консультацию по детскому сну или мастер-класс по занятиям с малышами. Проект пока только набирает обороты, цель – объединить как можно больше мам-единомышленниц, заинтересованных в общении, творческих проектах, заботе об экологии.

Татьяна Андросова, Предприниматель, начинающий пчеловод:

"У меня огромная мечта - запустить свою пасеку в деревне Алексеевка Гатчинского района. Я надеюсь, что эта площадка поможет мне найти мам, которые уже занимаются пчеловодством".

"Мама шеринг" - часть проекта "1001 мама и папа Петербурга". Это серия фотосессий для родителей, идея которых составить коллективный портрет современных горожан, объединить семью и оставить хорошие снимки для семейной истории. Ведь у многих нет качественных совместных фотографий, особенно с участием старшего поколения. Из-за эпидемической обстановки проект пришлось видоизменить и придумать ему онлайн-формат.

Мариэль Волкова, Автор и руководитель проекта:

"Дело в том, что шеринг - это новое модное слово, на самом деле, знаком нам с советских времен, когда менялись с соседями... и библиотеками - это тот же самый шеринг. Таким образом, мы способствуем взаимодействию между родителями".

Одна из идейных вдохновительниц и организаторов проекта, Мариэль Волкова, сама участвует в шеринге. Предлагает советы по организации мероприятий, анализ инстаграм аккаунтов и просто полезные контакты.

У нее в квартире сейчас ремонт. Семья живет за городом – и по обмену нашла временный приют в центре Петербурга. Хозяйка гостиницы предоставила один из номеров за съемку видеообзора ее отеля – и уроки английского для детей. К проекту подключился и муж.

Алексей Тугарев, Участник проекта:

"Я не являюсь преподавателем. Помогаю делать домашнее задание, получив что-то интересное и полезное взамен".

Идея проекта – не только сам обмен. Многие мамы, оказавшись в декретном отпуске, страдают от дефицита общения и однообразия будней. И "Мама-шеринг" может стать поводом для новых знакомств, интересных начинаний и вдохновения.

Юлия Баталыгина, Координатор проекта:

"Мы обмениваемся сегодня музыкальным занятием на услуги копирайтинга... поем, танцуем, играем на музыкальных инструментах".

Анна Ермолина, Преподаватель музыки, участница проекта:

"Среди этих деток есть и мои дети. Интереснее всегда дружной компанией - это и детям интереснее, и преподавателю"

В День матери 29 ноября участники шеринга планируют провести онлайн-фестиваль. В формате нетворкинга для мам, чтобы поделиться опытом оказания помощи и поддержки друг другу, от мамы к маме, из одних теплых рук к другим — с любовью и надеждой.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург