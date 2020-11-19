Бегать, прыгать и всячески проявлять свою физическую активность - это абсолютно нормальный процесс для любого ребенка. Вот только не у всех детей такая возможность существует.
18 ноября, среда, 10:40
Что такое инклюзивный спорт?
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