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18 ноября, среда, 10:40

Что такое инклюзивный спорт?

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Бегать, прыгать и всячески проявлять свою физическую активность - это абсолютно нормальный процесс для любого ребенка. Вот только не у всех детей такая возможность существует.

 
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