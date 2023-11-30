Что такое "Социальный год"? Как переосмыслить свой путь и стать героем фотовыставки?

30 ноября, четверг, 17:00

Мы смотрим на себя в зеркало каждый день, но не замечаем изменения, происходящие с нами. Внутрь себя мы заглядываем еще реже. И эти метаморфозы увидеть ещё сложнее. Благотворители из организации «Перспективы», размышляя над этим, решили фотографировать своих волонтёров в течение социального года, чтобы увидеть то, как они меняются.

Выставку, рассказывающую о пути волонтёров в течение их социального года, "Перспективы" открыли в библиотеке имени Лермонтова. Каждого фотографировали три раза – в начале, середине и в конце. О пути волонтёра в проекте "Социальтный год".

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.