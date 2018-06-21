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21 июня, четверг, 13:22

Читающий Петербург

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20 культурных центров из разных стран мира представили современных авторов петербуржцам, чтобы выбрать лучшего зарубежного писателя в рамках проекта «Читающий Петербург». Что читают в Петербурге?

"Королева Жинга и то, как африканцы создавали мир" — роман португальца Жузе Эдуарду Агуалуза читает актриса петербургского "Театра дождей". Португалия уже второй год представляет своих авторов на конкурс "Читающий Петербург" в двух номинациях: переведенные и не переведенные романы. Номинант этого года роман "Королева Жинга", переведен на 25 языков мира, теперь и на русский. Роман второго номинанта входит в национальный план чтения.                                                  

Жоау Мендоса, лектор института Камоэнса:

"У нас литератор — это очень важный персонаж — паспорт, где изображаются лица двух главных поэтов. Нет с собой, но кредитку могу показать. Это Фернандо Песооа — основной поэт потругальской литературы..."

 Летние чтения с 19 по 21 июня в библиотеке имени Маяковского, книжных магазинах и арт—клубах — возможность для литературных гурманов ощутить вкус прозы писателя—германиста Хоффера, шведского публициста Шёберга — автора биографии Ингмара Бергмана. Проект "Книжные аллеи" на Малой Конюшенной в этом году не просто представляет книги по социальным ценам — на 30 процентов ниже чем в магазинах. В связи с Чемпионатом Мира появилась возможность ближе познакомиться с иностранной литературой...

 Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.                                                                                                             

 
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