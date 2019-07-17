Уборка тоннами - кто чистит острова Ленинградской области?

17 июля, среда, 13:42

250 мешков или около 8 тонн – именно столько мусора собрали участники первой смены экологического лагеря «Чистая Вуокса». Мы с волонтерами отправились в рейд по островам, и убедились лично, насколько сильно они загрязнены.

За годы проекта "Чистая Вуокса" участники собрали и вывезли с островов около 80 тонн мусора. Кроме этого, волонтеры занимаются еще и формированием у людей культуры отдыха на природе. После каждой уборки на стоянках ребята оставляют не только идеальную чистоту, но и вот такие таблички и специальные столы, чтобы стимулировать туристов убирать за собой.

Участники экологического лагеря верят, что эта мечта сбудется уже в ближайшее время. Проект уже получил продолжение на других, требующих внимания водоёмах — в июне впервые прошёл недельный волонтёрский лагерь "Чистый заказник". А впереди ещё "Чистая Ладога" и "Чистая Вуокса-река".

И значит, мир станет еще на тонны мусора чище.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Екатерина Горбачева, Ангелина Введенская - Первый канал - Петербург.