Чесменский дворец скоро предстанет во всей своей красе

06 июня, вторник, 09:30

Легко ли учиться во дворце? А в Чесменском дворце именно учатся, в здании располагается один из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения — ГУАП.

Так вот, учиться во дворце иногда нелегко, но всегда интересно — прямой контакт с историей завораживает. В главном здании дворца завершена реставрация центральной лестницы.

Что изменилось внутри памятника архитектуры на улице Гастелло — по отреставрированной лестнице прошла наша съёмочная группа.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург