Профессор Татьяна Черниговская и ее когнитивные исследования

11 мая, четверг, 11:56

В этом году золотую медаль РАН за достижения в области популяризации научных знаний получила Татьяна Владимировна Черниговская. Съемочная группа Первого канала воспользовалась этим поводом, чтобы встретиться с замечательным ученым и узнать: существует ли объективная реальность и как изучение иностранных языков влияет на здоровье.

В особняке Бобринских 18-го века вальсировал на балах Александр Пушкин. Ныне студенты Факультета свободных искусств СПбГУ наслаждаются почти индивидуальной системой обучения с возможностью выбора предметов. Татьяна Черниговская ведет одно из самых передовых научных направлений. «Когнитивные исследования» объединяют все области изучения познания по—латыни «когнитио» — от психологии до биологии.