Чем живут современные Дома Культуры

09 февраля, четверг, 12:38

Кружкам и секциям все возрасты покорны. О культуре и досуге шаговой доступности.

Ни один гаджет не может заменить живого общения. В 21 веке по-прежнему жива традиция, когда люди собираются вместе и интересно проводят время. Места для этого есть в каждом районе Петербурга. Работают молодёжные клубы и культурные центры, где знают, как разнообразить досуг и взрослых, и детей. Доброе утро! На первом канале включение из Северной столицы!

Дома культуры – это не пережиток советского прошлого, а напротив явление, которое сохранило свою актуальность наравне с театром или кино. 50 лет назад рабочее население стремилось на танцы или на концерт, чтобы отвлечься от трудовых будней. Сегодня в культурно-досуговые учреждения приходят те, кто уже завершили карьеру, но ещё молоды душой.

Людмила Ефимова, пенсионерка: у всех мечта – продлить молодость и скрасить своё одиночество, потому что люди пожилые уже в обществе не котируются, в социуме неинтересны пожилые люди. А здесь они друг другу очень интересны, и все стараются друг другу помочь. Все праздники у нас проходят вместе.

После выхода на пенсию у многих только начинается жизнь – в своё удовольствие. И пока внуки и внучки в садиках и школах, есть время воплотить давнюю мечту – научиться петь или исполнять восточные танцы.

Александра Бостон, заведующая Домом культуры «Созвездие»: направлений у нас очень много, это и декоративно-прикладное искусство, и танцевальное, и вокальное искусство. У нас есть отдельно мужской хор замечательный, это нечто уникальное. Они участвовали в сводном городском хоре ветеранов. Также у нас есть и культурные мероприятия бесплатные, бюджетные. Все детские направления, театральное искусство естественно.