Чем опасна артериальная гипертензия?

01 ноября, вторник, 10:48

Крепкий сон, здоровое питание, физическая активность и никакого стресса – мечта любого человека. Но для некоторых – еще и назначение врача. Например, для тех, кому поставили диагноз «артериальная гипертензия». Чем она опасна и как с ней бороться?

Артериальная гипертензия – то есть стойкое повышение артериального давления – наиболее распространенное сердечно-сосудистое заболевание. Им страдает примерно каждый третий взрослый человек на планете. Артериальная гипертензия коварна. Как распознать болезнь на ранних стадиях и как обезопасить себя? Подробнее нашем репортаже.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Валадимир Пивнев. Первый канал, Петербург.