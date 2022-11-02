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01 ноября, вторник, 10:48

Чем опасна артериальная гипертензия?

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Крепкий сон, здоровое питание, физическая активность и никакого стресса – мечта любого человека. Но для некоторых – еще и назначение врача. Например, для тех, кому поставили диагноз «артериальная гипертензия». Чем она опасна и как с ней бороться?

Артериальная гипертензия – то есть стойкое повышение артериального давления – наиболее  распространенное сердечно-сосудистое заболевание. Им страдает примерно каждый третий взрослый человек на планете. Артериальная гипертензия коварна. Как распознать болезнь на ранних стадиях и как обезопасить себя? Подробнее  нашем репортаже.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Валадимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 
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